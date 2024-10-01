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3 помилки під час дієти, які призводять до проблем з кишківником

Чого не можна їсти під час дієти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час схуднення можуть виникати проблеми з кишківником, адже саме цей орган відіграє вирішальну роль у перетравленні та засвоєнні їжі. Зокрема, є певні помилки, які люди допускають під час дієти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Помилки під час дієти

Є кілька факторів, які можуть сприяти поганому стану кишківника, наприклад генетика та спосіб життя.

Симптоми поганого стану кишечника можуть включати втому, болі в животі, здуття живота та несподівані коливання ваги.

Які продукти покращать стан кишківника

Продукти з високим вмістом жиру можуть мати негативний вплив на шлунок і травну систему в цілому. Сюди відноситься жирна і смажена їжа.

Проте, шукаючи способи покращити здоров’я кишківника, варто віддавати перевагу різноманітній дієті, наповненій великою кількістю різних поживних речовин і вітамінів.

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ДієтаЗдоров'яКишківник