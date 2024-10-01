3 помилки під час дієти, які призводять до проблем з кишківником

Помилки під час дієти

Є кілька факторів, які можуть сприяти поганому стану кишківника, наприклад генетика та спосіб життя.

Симптоми поганого стану кишечника можуть включати втому, болі в животі, здуття живота та несподівані коливання ваги.

Які продукти покращать стан кишківника







Продукти з високим вмістом жиру можуть мати негативний вплив на шлунок і травну систему в цілому. Сюди відноситься жирна і смажена їжа.

Проте, шукаючи способи покращити здоров’я кишківника, варто віддавати перевагу різноманітній дієті, наповненій великою кількістю різних поживних речовин і вітамінів.