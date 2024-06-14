3 найнебезпечніші речі на кухні, які вбивають здоров'я

На кухнях українців існують три речі, які загрожують здоров'ю.

Які це предмети, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис нутриціолога mariya_prohealth в Instagram.

Які три найнебезпечніші предмети на кухні

Губка-спонж

Річ у тому, що вона вироблена з синтетичної речовини (пластику). Вона волога, тепла, зазвичай з залишками їжі - це опис ідеальної середи для розмноження бактерій.

Така губка містить більше бактерій, аніж обідок унітаза. Тому губку необхідно змінювати раз на декілька днів.

Також при механічному зношуванні частинки пластику лишаються на посуді і можуть потрапляти в їжу.

Альтернативою є губка з целюлози або з природної речовини під назвою люфа. Але навіть їх потрібно змінювати раз на кілька днів.

Пошкоджена тефлонова сковорідка

Тефлон - це дуже токсична річ. В процесі виготовлення використовується речовина перфтороктан, який є визнаним канцерогеном.

Краще взагалі не обирати тефлон, а подряпаний він особливо небезпечний, оскільки так збільшується виділення перфтороктану при нагріванні в їжу. Так само нутриціолог радить відмовитися від пластмасових лопаток.

Мікропластик нагрівається і теж виділяється в їжу. Обирайте керамічні, сталеві і чугунні сковорідки, деревʼяні лопатки.

Пластмасова дощечка для нарізання

Нарізання на пластмасовій дощечці призводить до того, що протягом року людина зʼїдає до 100 г мікропластику.

Він є гормональним дисраптором, тобто приєднується до рецепторів гормонів, призводячи до проблем з жіночим гормональним фоном. На додачу, в мікротріщінках від надрізів утворюються спори бактерій. Обирайте деревʼяні дощечки з якісної деревини і безпечного клею.