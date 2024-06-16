26 років пригодам чотирьох подружок у Нью-Йорку: 5 яскравих епізодів серіалу “Секс і місто”

“Секс і місто” (1 сезон 1 серія)

Можна сперечатись, чи справді цей епізод є одним з кращих, проте серія є особливо важливою, адже це самий початок усього. Саме у цьому випуску ми знайомимося з нашими героїнями, дізнаємося про їхні стилі життя, робимо перші висновки про особистості. Колись, саме ця серія підсадила на серіал цілу купу людей. Тож цей перелік відкриває вона.

Кадр 1 серії 1 сезону (Скриншот)

“Самотніх відстрілюють, правда?” (2 сезон 4 серія)

В цьому епізоді Керрі збирається зробити знімок на обкладинку журналу, що згодом обернеться неочікуваним провалом. У назви випуску “Single&Hot”, де є героїня, неочікувано додають знак питання, натякаючи на недостатню відповідність Керрі до тематики.

Бредшоу зустрічається з подружками, де всі, як хороші товаришки, різко засуджують маніпуляцію журналу, проте кожна залишає долю сумніву приміряючи ситуацію на себе. Серія є одним з чудових зображень відчуттів, які переживають жінки через безглузді стосунки з чоловіками.

Кадр 4 серії 2 сезону (Скриншот)

“Не питай і не розповідай” (3 сезон 12 серія)

Серія де Шарлотта попри вагання погоджується на приречений союз із Трейєм, а Керрі обирає не найкращий час для зізнання. Бредшоу вирішує розповісти своєму хлопцеві Ейдану, про свою помилку із містером Бігом. Правда псує стосунки пари, проте відкриває очі Керрі на її любов до Ейдана. Серія динамічна і насичена через переживання героїнь, що не лишає байдужими.

Кадр 12 серії 3 сезону (Скриншот)

“Кукуріку!” (3 сезон 18 серія)

Цей епізод цікаво передивитися не тільки аби звернути увагу на те в яких життєвих ситуаціях опинились героїні і як сильно вони змінились, а і через культову сцену серіалу. Той самий кадр, де Керрі зʼявляється у рожевій асиметричній сукні, в котрій вона згодом полетить у воду в компанії містера Біга. Іноді треба чи не буквально торкнутися дна, аби розставити все на місця і побачити куди рухатись далі.

Кадр 18 серії 3 сезону (Скриншот)

“Фе” фактор” (6 сезон 14 серія)

Серединний епізод шостого сезону неодмінно запамʼятався багатьом своєю зворушливістю. Довготривалі, заплутані стосунки Міранди та Стіва переходять на новий рівень - одруження. Саманту ж сповіщають про страшний діагноз раку грудей. Ще одна серія в котрій наші героїні набувають нових фарб, а їхні особистості розкриваються ширше.

Кадр 14 серії 6 сезону (Скриншот)