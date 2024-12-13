26-річна жінка померла після популярної косметичної процедури. Її рятували огірками

Молода жінка поїхала до Туреччини, щоб зробити дуже популярну косметичну операцію з підтяжки. Однак після операції її стан почав погіршуватися і через недбалість лікарів 26-річна Демі Анголія померла за декілька днів.

Що трапилося з жінкою після операції та чому вона померла, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

26-річна Демі Анголія була впевнена, що їй необхідна бразильська операція з підтяжки сідниць. Мати жінки та її партнер переконували Демі, що вона й без додаткової операції виглядає чудово, але жінка їх не послухала.

Вона забронювала прийом в приватній клініці Стамбула і полетіла до Туреччини разом зі своїм партнером Бредлі Джонсом. Такі операції у Великобританії дуже дорогі, тому жінки часто літають саме до Туреччини. Клініку жінка обрала завдяки рекомендаціям знаменитості у соцмережах.

Після операції Демі почала тремтіти й була дуже холодною. А згодом жінка почала жалітися на напруження в грудях. Її партнер викликав на віллу, де вони мешкали, співробітників клініки.

Вони, за словами Джонса, перевірили артеріальний тиск, однак не дивилися ані область операції, ані частоту серцевих скорочень, ані пульс.

Наступного дня жінка знепритомніла на віллі і її одразу доставили до лікарні, де вона й померла. Лікар сказав, що вони зробили все можливе, аби врятувати Демі.

26-річна Демі зі своїм партнером (фото: Facebook)

Згодом з'ясувалося, що співробітники клініки, які приїжджали на віллу, не були кваліфікованими медсестрами. Експерт, пластичний хірург-консультант, який надав консультацію для суду, зазначив, що дії персоналу клініки були дуже дивними, бо вони намагалися нагодувати жінку шматочками огірка, коли вона почала втрачати свідомість.

Він також додав, що відсутність належного догляду та реагування, особливо нездатність усунути післяопераційні ускладнення, ймовірно, зіграли значну роль у трагічному випадку з Демі.

Патологоанатом Уша Чандран визначила причину смерті "невстановленою", оскільки жодних ознак мікроскопічної жирової емболії вона не виявила. На слуханні вона заявила, що дуже стурбована усіма косметичними операціями, яким знаменитості надають великого значення, тому що їх проводять в поганих клініках.

Фактично, ні персонал клініки, ні партнер Демі не розпізнали важкий стан жінки, а у лікарню вона попала вже занадто пізно. Судячи з даних, у Демі не було належного доопераційного догляду та консультацій, а також належного післяопераційного догляду. Тим більш, що жінка мала біполярний розлад та СДУГ і приймала необхідні ліки.