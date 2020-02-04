25-летняя звезда КВН умер от инсульта: все подробности

Умер Овик Григорян из КВН "Армянская сборная" (фото: instagram.com/armyanskaya_sbornaya)

Овик Григорян был капитаном команды КВН

Умер Овик Григорян, капитан команды КВН "Армянская сборная". 25-летний парень впал в кому после недавно перенесенного инсульта, из которой так и не вышел. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на друзей квнщика.

У Григоряна случился инсульт 8 января. Врачам тогда удалось спасти его, он быстро шел на поправку, и уже 21 января выписался из больницы.

"Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", - прокомментировали в его команде.

Через несколько дней после выписки молодой человек впал в кому прямо на глазах у друзей. квнщику диагностировали повторный разрыв аневризмы правой задней мозговой артерии. Брат парня недоумевает, как медики могли его так быстро выписать, не долечив до конца.

"К врачам большие вопросы есть - как они его с таким диагнозом выписали", - сказал брат Овика.

Овик Григорян играл в КВН в команде "Армянская сборная" с 2013 года, был капитаном. Юмористом он стал абсолютно случайно, увидев объявление о наборе команды. Григорян был одним из лидеров сборной. В 2019 году команде удалось попасть в премьер-лигу КВН.

Незадолго до ухудшения состояния, медики планировали делать операцию, на которую друзьям и коллегам удалось быстро собрать крупную сумму.