24-річну зірку серіалів знайшли мертвою у власному будинку: що відомо про трагедію

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на південнокорейське видання Edaily .

За інформацією ЗМІ, актрису виявив мертвим друг, якого перед цим вона запросила до себе додому. Чоловік прийшов на гостини і виявив Кім мертвою. Він відразу викликав поліцію району Сондон, яка констатувала смерть дівчини. Повідомляється, що правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті чи злому.

Наразі поліція розглядає версію про можливий суїцид та продовжує розслідування обставин її смерті.

Відомо, що Кім Се Рон нещодавно змінила ім'я на Кім А Ім та готувалася до перезапуску своєї кар’єри в індустрії розваг. Також вона мріяла відкрити власне кафе. Кім Се Рон (фото: instagram.com/ron_sae)

Кім мала багато шанувальників з усього світу, про що свідчить кількість підписників у її Instagram. У зірки було більше 3,7 мільйонів фоловерів, для яких звістка про її смерть стала справжнім шоком.

Кар'єра Кім Се Рон

Се Рон народилася 31 липня 2000 року в Сеулі. Вона дебютувала у кіно у 2009 році, зігравши головну роль у фільмі “Зовсім нове життя". Проте справжню популярність їй принесла роль у трилері “Людина нізвідки”, де вона зіграла разом із Вон Біном. Фільм став касовим хітом у Південній Кореї, а Кім Се Рон отримала визнання як одна з найталановитіших юних акторок. Кім Се Рон (фото: x.com/yuk0731)

Згодом вона знімалася у численних фільмах та серіалах, серед яких “Одержима", “Провінціали", “Клас королеви", “Сусіди", “Гончі", “Маншин", “Дівчинка біля моїх дверей” та інші. Кім Се Рон (фото: instagram.com/ron_sae)

У травні 2022 року Кім була затримана поліцією за кермування авто у нетверезому стані в районі Каннамгу в Сеулі. Вона спричинила аварію, врізавшись у трансформаторну підстанцію, що призвело до відключення електроенергії у цьому та навколишніх районах міста. Кім Се Рон (фото: instagram.com/ron_sae)

Після інциденту Се Рон публічно вибачилася та оголосила про перерву у своїй акторській кар'єрі. Однак через скандал з нею розірвало контракт національне телебачення KBS, а її ролі з серіалів, які транслювалися у той час, були вирізані.

До 2022 року Кім Се Рон корейські критики регулярно називали однією з найперспективніших молодих акторок Кореї і пророкували їй велике майбутнє в кіноіндустрії. Кім Се Рон (фото: instagram.com/ron_sae)