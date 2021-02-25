Моряк-краболов рассказал об украинцах в Норвегии и о том, как устроиться на судно с з/п 230 евро в сутки

Ни для кого не секрет, что украинских "заробитчан" сейчас очень много по всему миру. Норвегия - не исключение. Здесь на рыболовных судах трудится около 10 тысяч наших граждан, получая за это хорошие деньги.

Об этом в интервью Styler рассказал моряк-краболов Ренат Бессолов. Парень проходил обучение в Одессе и уже более пяти лет занимается ловлей краба в Баренцевом море.

Со временем к нему приехали и друзья, которые тоже стали так работать. Такая деятельность требует нахождения на корабле около нескольких месяцев, но зато потом можно провести такое же количество на суше, с семьей и т. д.

Ренат Бессолов занимается ловлей краба в Баренцовом море уже 5 лет (фото из личного архива)

Как устроиться моряком в Норвегию

Ренат рассказал нам, как устраиваются на подобную работу украинцы и о том, какие документы для этого нужны.

"Набор документов зависит от должности, на которую претендует соискатель. Изначально для того что бы попасть Норвегию, гражданин Украины должен получить норвежскую рабочую визу, она делается на основании приглашения компании работодателя. Затем, когда человек прилетает в Норвегию, его регистрируют в полиции, в налоговой, он получает свой налоговый номер, а также свою первую налоговую карту," - рассказывает Ренат.

Норвежскому работодателю, говорит моряк, выгодно провести все эти действия только в одном случае, если в итоге он получит отличного работника за минимальную плату.

"Работник должен понимать - это довольно честная сделка. По истечению рабочего контракта, он может устроиться в другую компанию, ведь у него уже есть все документы, а зарплата будет в разы выше", - отметил он.

Моряки уходят в рейс на несколько месяцев (фото из личного архива)

Сколько зарабатывают в Норвегии

Минимальная зарплата в Норвегии 150 норвежских крон в час (примерно 15 евро). В день, говорит Ренат, реально работать 8 часов, если работник хочет работать больше - это приветствуется.

"Кстати, если есть сертификат водителя вилочного погрузчика и крановщика, зарплата может достигать 240 норвежских крон в час. Из полученной суммы придется заплатить налоги 20-30%. Иногда работодатель оплачивает жилье, а иногда нет. Зачастую работодатель селит нового работника в общий дом, где у работника есть свое койко-место или отдельная комната, и он платит 2000-3000 норвежских крон в месяц" - поделился краболов.

Ну, а самая выгодная и высокооплачиваемая работа - это рыболовное/краболовное судно. А большинство граждан Украины трудятся на складах и рыбо-перерабатывающих фабриках Норвегии.

Моряки в Норвегии хорошо зарабатывают (фото из личного архива)

Моряки на больших судах не тратятся на проживание и питание

Ренат рассказывает, для того, чтобы работать матросом-рыбаком на норвежском судне, необходимо иметь сертификат STWC Basic Safety Training, а также пройти норвежскую медкомиссию для моряков. И то и другое можно сделать в Одессе.

Моряки на больших судах не тратятся на питание и проживание, все это предоставляет компания бесплатно, а живут прямо на судне в каютах.

"Помимо этого, если моряк работает за 12 ильной зоной от берега Норвегии, он может платить всего 10% налог, что в 2-3 раза ниже чем у работников на берегу. К тому же, большинство норвежских судов платит матросам-рыбакам около 2300 крон в сутки на борту, независимо судно ловит, или у него переход, или оно стоит на берегу. Это сумма считается минимальной для больших рыболовных судов", - отмечает моряк.

Контракты на судах бывают очень разные (фото из личного архива)

По словам краболова, контракты на рыболовных судах бывают очень разные. Например, это может быть просто дневная ставка, или процент от улова, или и то, и другое.

"В Украине множество обученных судоводителей, механиков, реф-инженеров, электро-механиков и других технических профессий. Норвегия признает морские документы выданные Украиной. Даже если некоторые дипломы требуют подтверждения, оно происходит значительно быстро", - делится Бессолов.

Ренат рассказал нам, что Норвегии сейчас работают около 10 тысяч украинцев. Это небольшое число по сравнению с гражданами Польши, Румынии, Литвы. - которые тоже едут на заработки в Норвегию. В плане документов жителям из этих стран легче, так как им не нужна рабочая виза.

Работать на судне в Норвегии - престижно

Моряк отмечает, что в Норвегии население очень уважает людей, которые работают в море. Там нет предрассудков, как в странах постсоветского пространства.

"Для работника жизнь в Норвегии прекрасна. В Норвегии нет такого предрассудка как в наших странах, о том, что если человек трудится на заводе или фабрике - он второго сорта или без образования. В Норвегии уважают работающее население, и не важно, где человек работает", - говорит Ренат.

По его словам, рыбаки в Норвегии - это "что-то типа национальных героев".

"Если человек занимается рыбалкой - его уважают. Кстати, со временем, некоторые украинцы решают остаться в Норвегии на ПМЖ, и, если они живут на севере 62 градусов серверной широты, государство дает им бесплатную квоту на вылов морепродуктов. Каждый год квота меняется, примерно 7 тонн трески и 1 тонна королевского краба. Весь улов можно сдать на любой прибрежный рыбо-перерабатывающий завод и получить деньги", - поделился Ренат.

Работать в море - это престижно (фото из личного архива)