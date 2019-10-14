23% всех случаев смерти в мире: Комаровский дал важные советы

Евгений Комаровский рассказал, какое воздействие на здоровье оказывает окружающая среда. Известный педиатр со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения привел печальную статистику о смертях, связанных с загрязнение окружающей среды - 12,6 миллиона летальных случаев в год - и дал ряд важных рекомендаций, как можно улучшить ситуацию.

Доктор Комаровский в своем Instagram указал также, кто и в каком возрасте подвергается наибольшему негативному влиянию - группу риска.

Находясь в своих домах, на рабочих местах и в сообществах люди подвергаются воздействию следующих факторов риска:

загрязнение воздуха, в том числе внутри помещений и в атмосфере

плохое водоснабжение, санитария и гигиена

химические и биологические вещества

излучение ультрафиолетовое и ионизирующее

уровень окружающего шума

риски на рабочих местах

сельскохозяйственная практика, включая использование пестицидов, повторное использование сточных вод

антропогенная среда, включая строительство жилых домов и дорог

изменение климата

Кто подвергается наибольшему воздействию окружающей среды?

Окружающая среда воздействует неравномерно на разные возрастные группы, а наибольшему воздействию подвергаются бедные люди. Так, наибольшее количество болезней, связанных с загрязнением окружающией среды, происходит в странах с низким и среднем уровнем дохода.

Мужчины в незначительной мере больше подвержены воздействию факторов риска на рабочих местах и травмам.

Женщины больше подвержены воздействию таких традиционных факторов риска воздействия окружающей среды, как дым при сжигании твердых видов топлива, используемых для приготовления пищи или во время походов за водой

Наибольшее воздействие окружающая среда оказывает на детей в возрасте до пяти лет и на людей в возрасте от 50 до 75 лет

Ежегодно среди людей в возрасте от 50 до 75 лет происходит 4,9 миллиона случаев смерти. Основными причинами являются неинфекционные заболевания и травмы.

Среди детей в возрасте до пяти лет происходит до 1,7 миллиона случаев смерти. Основными причинами являются инфекции нижних дыхательных путей и диарейные болезни.

Евгений Комаровский (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Мы можем улучшить окружающую нас среду для улучшения нашего здоровья. Для достижения этого основополагающее значение имеют следующие беспроигрышные стратегии:

использование низкоуглеродных методов в энергетике, жилищном строительстве и промышленности

использование общественного транспорта и более активных средств передвижения

внедрение чистых видов топлива для приготовления пищи, обогрева и освещения и чистых технологий

снижение уровней воздействия на рабочих местах и улучшение рабочих условий

улучшение доступа к безопасной воде и надлежащей санитарии и пропаганда гигиены рук

изменение моделей потребления для снижения уровней использования вредных химических веществ, минимизации отходов и сбережения энергии

проведение мероприятий и пропаганда мер защиты от солнца

принятие запрета на курение для уменьшения воздействия вторичного табачного дыма

включения вопросов здоровья во все меры политики для создания более здоровой окружающей среды и профилактики болезней

"Давайте прилагать совместные усилия для формирования более здоровой окружающей среды для нашего здоровья", - призвал Комаровский.

Воздействие окружающей среды на здоровье - ситуация в мире

23% всех случаев смерти в мире связаны с загрязнение окружающей среды. Это примерно 12,6 миллиона случаев смерти в год.

Где они происходят:

3,8 миллиона в регионе Юго-Восточной Азии

3,5 миллиона в регионе Западной части Тихого океана

2,2 миллиона в регионе Африки

1,4 миллиона в Европейском регионе

854 тысячи в регионе Восточного Средиземноморья

847 тысяч в Американском регионе

10 основных причин смерти, связанных с загрязнением окружающей среды:

Инсульт - 2,5 миллиона Ишемическая болезнь сердца - 2,3 миллиона Непреднамеренные травмы - 1,7 миллиона Рак - 1,7 миллиона Хронические респираторные болезни - 1,4 миллиона Диарейные болезни - 846 000 Инфекции дыхательных путей - 567 000 Неонатальные состояния - 270 000 Малярия - 259 000 Преднамеренные травмы - 246 000

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy