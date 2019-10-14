23% всех случаев смерти в мире: Комаровский дал важные советы

Комаровский рассказал про постоянное влияние окружающей среды на здоровье человека
Евгений Комаровский рассказал, какое воздействие на здоровье оказывает окружающая среда. Известный педиатр со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения привел печальную статистику о смертях, связанных с загрязнение окружающей среды - 12,6 миллиона летальных случаев в год - и дал ряд важных рекомендаций, как можно улучшить ситуацию.
Доктор Комаровский в своем Instagram указал также, кто и в каком возрасте подвергается наибольшему негативному влиянию - группу риска.
Находясь в своих домах, на рабочих местах и в сообществах люди подвергаются воздействию следующих факторов риска:
Кто подвергается наибольшему воздействию окружающей среды?
Окружающая среда воздействует неравномерно на разные возрастные группы, а наибольшему воздействию подвергаются бедные люди. Так, наибольшее количество болезней, связанных с загрязнением окружающией среды, происходит в странах с низким и среднем уровнем дохода.
Мужчины в незначительной мере больше подвержены воздействию факторов риска на рабочих местах и травмам.
Женщины больше подвержены воздействию таких традиционных факторов риска воздействия окружающей среды, как дым при сжигании твердых видов топлива, используемых для приготовления пищи или во время походов за водой
Наибольшее воздействие окружающая среда оказывает на детей в возрасте до пяти лет и на людей в возрасте от 50 до 75 лет
Ежегодно среди людей в возрасте от 50 до 75 лет происходит 4,9 миллиона случаев смерти. Основными причинами являются неинфекционные заболевания и травмы.
Среди детей в возрасте до пяти лет происходит до 1,7 миллиона случаев смерти. Основными причинами являются инфекции нижних дыхательных путей и диарейные болезни.
Евгений Комаровский (Фото: facebook.com/komarovskiynet)
Мы можем улучшить окружающую нас среду для улучшения нашего здоровья. Для достижения этого основополагающее значение имеют следующие беспроигрышные стратегии:
"Давайте прилагать совместные усилия для формирования более здоровой окружающей среды для нашего здоровья", - призвал Комаровский.
Воздействие окружающей среды на здоровье - ситуация в мире
23% всех случаев смерти в мире связаны с загрязнение окружающей среды. Это примерно 12,6 миллиона случаев смерти в год.
Где они происходят:
10 основных причин смерти, связанных с загрязнением окружающей среды:
Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy