22 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать, все приметы

Какой сегодня праздник. 22 сентября православные христиане чтят память святых Акима и Анны, которые были родителями Пресвятой Богородицы Девы Марии. В этот день также праздную именины Иосиф, Никита, Севериан, Феофан, Феодосий и Харитон.

Что нельзя делать в день святых Акима и Анны

Давать и брать в долг, и решать другие финансовые вопросы.

Не нужно спать при лунном свете. Наши предки считали, что лунный свет в этот день может забрать здоровье и красоту.

Не стоит переезжать. 22 сентября неблагоприятный день не только для переездов, но и для длительных поездок. Считается, что смена обстановки в этот день может стать причиной неудач в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем.

Не надо завидовать. От завести необходимо избавляться и уметь радоваться успехам других.

Святые Аким и Анна (фото из открытых источников)

Кто из известных людей родился в этот день