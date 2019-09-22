22 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать, все приметы

Какой сегодня праздник. 22 сентября православные христиане чтят память святых Акима и Анны, которые были родителями Пресвятой Богородицы Девы Марии. В этот день также праздную именины Иосиф, Никита, Севериан, Феофан, Феодосий и Харитон.
Что нельзя делать в день святых Акима и Анны
Давать и брать в долг, и решать другие финансовые вопросы.
Не нужно спать при лунном свете. Наши предки считали, что лунный свет в этот день может забрать здоровье и красоту.
Не стоит переезжать. 22 сентября неблагоприятный день не только для переездов, но и для длительных поездок. Считается, что смена обстановки в этот день может стать причиной неудач в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем.
Не надо завидовать. От завести необходимо избавляться и уметь радоваться успехам других.
Святые Аким и Анна (фото из открытых источников)
Кто из известных людей родился в этот день
- В 1601 году родилась Анна Австрийская, королева Франции, супруга короля Людовика XIII.
- В 1791 году народился английский физик Майкл Фарадей, который открыл электромагнитную индукцию.
- В 1835 году на свет появился Александр Потебня, украинский языковед, автор учения о внутренней форме слова.
- В 1870 году родилась Шарлотта Купер, британская теннисистка, которая была первой чемпионкой Олимпийских игр среди женщин.
- В 1875 народился Микалоюс Константинас Чюрленис, литовский художник-символист и композитор.
- В 1901 году народился Чарльз Хаггинс, американский хирург, онколог, который стал лауреатом Нобелевской премии в 1966 году.
- В 1939 году родилась Табеи Дзюнко, японская альпинистка, которая стала ставшая первой женщиной, покорившей Эверест.
- В 1951 году народился Дэвид Ковердэйл, британский рок-певец, который был участником Deep Purple и Whitesnake.
- В 1957 году народился Ник Кейв, австралийский рок-музыкант, писатель и актер.
- В 1958 народился Андреа Бочелли, итальянский певец.
- В 1976 народился Роналдо, бразильский футболист.