22-річний чоловік знімав на телефон. Під Києвом п'яні підлітки хотіли зґвалтувати дівчинку: деталі

Що відомо про наругу над дитиною

Фастівська прокуратура оголосила про підозру п'ятьом особам, четверо з яких неповнолітні, за фактом вчинення сексуального насильства над 11-річною дитиною.

За даними слідства, дівчинка прийшла в гості до двох своїх подруг 15 і 17 років. Там уже перебували хлопець та дівчина віком 14 і 15 років і 22-річний чоловік. Вони вживали алкоголь, після чого почали цькувати й застосовувати фізичну силу до дитини.

"Троє дівчат силоміць тримали дівчину, поки 15-річний хлопець здійснював щодо неї дії сексуального характеру та намагався зґвалтувати. Все це на мобільний телефон знімав 22-річний чоловік", - йдеться у повідомленні поліції.

Після знущань вони заборонили дівчині розповідати про те, що з нею трапилося. Погрожували, що знову поглумляться над нею.

Яке покарання загрожує правопорушникам

Поліція затримала осіб, яких підозрюють у скоєнні злочину. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою.

Зазначимо, що за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України) передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Також додамо, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено і встановлено у суді.

Досудове розслідування проводять слідчі Фастівського райуправління ГУНП в Київській області.