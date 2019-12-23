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Было только 22 года: на Донбассе на блокпосту произошла трагедия

STYLERПроисшествия    23.12.2019 - 19:45
Было только 22 года: на Донбассе на блокпосту произошла трагедия
Военный ВСУ совершил самоубийство (Фото: коллаж РБК-Украина)

Самоубийство молодого военного расследуют правоохранители

Военный ВСУ совершил самоубийство на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области. Молодой военнослужащий 1997 года рождения выстрелил себе в голову из автомата Калашникова.

Огнестрельное ранение оказалось несовместимое с жизнью.

Трагедия произошла в воскресенье, передает 23 декабря УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время неизвестно, что побудило 22-летнего военного покончить с собой.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Ведется рассследование.

Добавим, что в прокуратуре и в полиции относительно странной трагедии никаких заявлений пока нет.

Было только 22 года: на Донбассе на блокпосту произошла трагедия

Военный ВСУ совершил самоубийство - полиция расследует инцидент (Иллюстративное фото: flickr.com/national.police)

Напомним, что в Минздраве Украины рассказывали, как можно отличить депрессию от простой хандры или плохого настроения. Дело в том, что отличительной чертой заболевания является подавленное настроение в течение нескольких недель, снижение работоспособности и суицидальные мысли. Оставлять депрессивное состояние без внимания опасно, а игнорирование заболевания может иметь самые трагические последствия, в частности, серьезные психические расстройства или самоубийство. При наличии симптомов следует:

  • Поделитесь своими переживаниями с близким человеком;
  • Обратитесь за помощью к специалисту: прежде всего - запишитесь на прием к семейному врачу или терапевту, при необходимости он направит к узкому специалисту;
  • Продолжайте заниматься тем, что приносило вам удовольствие раньше;
  • Избегайте самоизоляции. Будьте на связи с семьей и друзьями;
  • Регулярно делайте физические упражнения, даже если это небольшая прогулка;
  • Примите тот факт, что у вас, возможно, депрессия, и корректируйте свои ожидания соответственно. В таком состоянии у вас может не хватать сил, чтобы поддерживать свою деятельность в привычном объеме.
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