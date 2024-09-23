21 помилка в готуванні їжі, яка може спричинити отруєння

Купувати заморожені продукти на початку закупівлі

Існує причина, чому морозильна камера знаходиться в кінці більшості супермаркетів - так заморожені продукти можна покласти в кошик одразу перед тим, як вирушати на касу. Адже заморожені продукти рекомендовано обирати наприкінці закупівлі, щоб вони не почали розморожуватися, поки ви оглядаєте інші відділи.

Купувати продукти у пошкодженому пакуванні

Не купуйте продукти з пошкодженим пакуванням чи кришкою. Їжа могла бути забруднена під час обробки або транспортування, а отже, її вживання має вищий ризик харчового отруєння.

Класти сире м'ясо та інші продукти разом

Належна харчова гігієна починається ще до того, як ви потрапляєте на кухню. Завжди кладіть сире м'ясо окремо від інших продуктів у кошику, щоб уникнути перехресного забруднення.

Погана техніка миття рук і приладдя

Щоб уникнути перехресного забруднення їжі, для нарізання сирого м'яса радять мати окрему дошку. Сире або недоварене м'ясо є однією з основних причин харчових отруєнь, а наявність різних обробних дощок і ножів для овочів і м'яса знизить ризик.

Крім цього, не забудьте ретельно вимити обробну дошку та ножі після того, як вони торкалися сирого м'яса. Також, щоб зменшити ризик отруєння продуктами, ретельно мийте руки з милом до і під час приготування їжі.

Розігрівати недоварений рис

Як зазначають, недоварений рис може містити спори бактерії bacillus cereus. Спори можуть вижити, якщо рис зварити, а потім залишити при кімнатній температурі - вони перетворюються на бактерії, які викликають блювоту або діарею.

Завжди охолоджуйте рис протягом однієї години, зберігайте залишки рису не довше одного дня і переконайтеся, що будь-який повторно розігрітий рис є повністю гарячим, перш ніж вживати його. Також не розігрівайте рис більше одного разу.

Не мити шкірку дині

Вживання плодів, вирощених на землі, таких як кавун і диня, має високий ризик харчового отруєння, оскільки бактерії лістерії можуть рости на грубій шкірці і поширюватися на м'якуш. Тож ретельно мийте дині та кавуни, відрізаючи м'якуш від шкірки перед вживанням в їжу.

Не мити ягоди

Миття м'яких ягід, таких як малина та полуниця, може здатися складним, але вони також можуть мати шкідливі бактерії та віруси на поверхні.

Щоб зменшити ризик отруєння, прополощіть ягоди під холодною водою. Але найкраще мити ягоди безпосередньо перед вживанням у їжу, оскільки волога може зменшити термін їх зберігання.

Мити ягоди перед вживанням в їжу слід завжди (фото: Freepik)

Готувати їжу з відкритими ранами на руках

Навіть крихітна подряпина - це відкрита рана, яка може переносити шкідливі бактерії і є джерелом харчових отруєнь. Будь-які порізи, незалежно від того, наскільки вони малі, необхідно закривати лейкопластиром.

Не охолоджувати готову їжу

Охолоджуйте залишки їжі якомога швидше, в ідеалі - протягом двох годин. Якщо недоїдки охолоджуються надто довго або їх не охолодити, підвищується ризик розмноження бактерій. Зберігайте їжу в холодильнику або морозильній камері і завжди з'їдайте залишене протягом двох днів.

Нюхати їжу для перевірки свіжості

Певно, кожен нюхав молоко, щоб перевірити, чи не зіпсувалося воно. Але, виявляється, не всі бактерії продукують неприємні запахи.

Хоча іноді нюх є хорошим індикатором, не довіряйте йому як єдиному способу виявити харчове отруєння. Краще перевіряйте термін придатності і не ризикуйте.

Ставити теплу їжу в холодильник

Поміщення теплої їжі в холодильник підвищує внутрішню температуру, що може призвести до ризику розмноження бактерій у продуктах. Однак, як уже згадувалося раніше, важливо також швидко охолоджувати страви після приготування.

Щоб швидше охолодити їжу до температури, придатної для зберігання в холодильнику, розділіть її на менші порції, розкладіть, наприклад, рис на тарілці або накрийте каструлі кришками і перемістіть в більш холодну частину холодильника.

Найхолодніша частина холодильника повинна мати температуру нижче 5 градусів. Також посуд з теплою їжею можна поставити у більшу миску з холодною водою.

Повторно заморожувати розтоплене морозиво

Не заморожуйте морозиво після того, як воно розтануло. Якщо залишити його при кімнатній температурі на тривалий час, у ньому можуть розвинутися шкідливі бактерії, такі як лістерії.

Занадто тривале зберігання сирої риби чи м'яса

Не піддавайтеся спокусі зберігати сире м'ясо чи рибу занадто довго. В ідеалі, готувати свіжу птицю, рибу та м'ясо радять протягом двох днів після покупки.

Якщо ви використовуєте лише частину продуктів, зберігайте їх правильно і перевіряйте на етикетці термін придатності після відкриття.

Використання одного приладдя для сирого та вареного м'яса

Коли ви смажите сосиски та бургери на барбекю, простіше використовувати один набір щипців - але ви ризикуєте поширити шкідливі бактерії від сирого до вареного м'яса та овочів. Використовуйте різне приладдя: для сирих продуктів та для готових.

Для готового і сирого м'яса треба використовувати різне приладдя (фото: Freepik)

Вживати неякісну їжу зі шведського столу

Тримайтеся подалі від бутербродів з яйцем, які пролежали на столі весь день. Зберігання продуктів, які швидко псуються (яйця, рис, м'ясо та риба), при неправильній температурі - це гарантований спосіб отримати харчове отруєння.

Будь-які страви не рекомендовано зберігати при кімнатній температурі понад дві години, або понад одну годину, якщо це спекотний день.

Зберігати сире м'ясо на найтеплішій полиці холодильника

Сире м'ясо слід зберігати в найхолоднішій зоні в холодильнику, в чистому, закритому контейнері, щоб соки не забруднювали інші продукти в холодильнику. Також зберігайте його окремо від інших продуктів.

Їсти недосмажене м'ясо

Найпростіший спосіб переконатися, що м'ясо приготувалося - придбати харчовий термометр. Яловичина, свинина, баранина і телятина повинні мати мінімальну внутрішню температуру в 63 градуси, а курка повинна бути приготована до внутрішньої температури в 74 градуси.

Мити сире м'ясо

Миття сирого м'яса, наприклад, курки або індички, є старомодним міфом харчової безпеки. Полоскання м'яса може призвести до поширення бактерій по всій кухні, раковині, ганчірках та посуді.

Замість цього дотримуйтесь елементарних правил харчової гігієни при приготуванні курки і ретельно готуйте її, щоб уникнути зараження. Якщо ж не можете відмовитися від такої обробки - приберіть з мийки продукти, посуд і ганчірки, а після миття м'яса продезінфікуйте поверхні.

Переповнювати холодильник

Залишайте в холодильнику місце для циркуляції повітря. Переповнення холодильника продуктами може підвищити температуру і ризик розмноження бактерій.

Бактерії найшвидше розмножуються в "небезпечній зоні" - від 8 до 60 градусів тепла, тому намагайтеся якомога менше тримати їжу в цьому температурному діапазоні.

Розморожувати продукти на столі

Розморожуйте заморожені продукти якомога швидше, щоб уникнути харчового отруєння. Це означає, що не варто залишати їх на кухонному столі на весь день.

Найкраще розморожувати їжу в холодильнику на ніч, щоб вона не потрапляла в "небезпечну зону" для бактерій. М'ясо обов'язково розморожуйте на тарілці, щоб сік не капав на інші продукти.

Зберігати консерви довше терміну придатності

Корисно мати у шафі банку помідорів чи квасолі, але консерви не зберігаються вічно - тож слідкуйте за терміном придатності і дотримуйтеся умов зберігання.

Крім того, якщо ви використовуєте лише половину банки, не рекомендують зберігати відкриту консерву в холодильнику в бляшанці, оскільки їжа може набути металевого присмаку. Замість цього перекладіть масу в інший герметичний посуд.