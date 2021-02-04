Не в 2023 году: стало известно, когда в Украине будет вакцина от COVID-19

Информация журнала The Economist о том, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавирус лишь в 2023 году, не соответствует действительности.

В этом заверила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью ТСН.uа.

По ее словам, новость о дате получения нашей страной вакцины, которая наделала немало шума в социальных сетях, это обычный миф.

"У нас уже есть положительные решения по COVAX. Мы также имеем достаточно успешные переговоры с признанными производителями вакцин. Так же мы ведем переговоры с ЕС по перераспределению излишков вакцин в Украину", - сказала она.

Стефанишина отметила, что статья авторитетного британского издания The Economist - "абсолютно нереалистичный сценарий".

"Мы говорим о том, что вакцины в Украине будут уже весной этого года точно", - сказала Ольга и добавила: "возможно, и раньше".

Таким образом она подтвердила слова министра здравоохранения Максима Степанова, который ранее заверил, что массовая вакцинация украинцев начнется в феврале, а бесплатный доступ к вакцинам получат около 30 млн граждан.

Напомним, недавно Дмитрий Шимкив выразил мнение, что свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 года.