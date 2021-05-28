В 2021 году более 120 детей покончили жизнь самоубийством: как вовремя распознать настрой подростка

Дети подают знаки заблаговременно

Она пояснила, что родители не умеют читать мысли своего ребенка, но подростки иногда достаточно открыто говорят о своих проблемах. Родители обычно "не слышат" своего ребенка и используют такие фразы: "он/она перерастет, ничего страшного, ему нужно внимание, он/она манипулятор".

У подростков есть определенный период, так называемый пресуицид и во время него он использует определенные фразы, которые должны беспокоить родителей: "устал от жизни", "когда это закончится?", "все меня дразнят", "достало меня уже все и вы", "какой смысл этой жизни?".

"Если процесс продолжается, то наблюдаем пассивные суицидальные мысли и фантазии на тему лишения жизни, например: "хорошо было бы заснуть и больше не проснуться", "заболеть бы и уйти в лес, от вас подальше", "всем бы было хорошо, если бы меня не стало", - подчеркивает эксперт.

Детский психотерапевт Наталья Идрисова

Названы все признаки того, что у ребенка есть суицидальный настрой

Наталья Идрисова перечислила все факторы, которые могут влиять на развитие в ребенке суицидальных мыслей и отметила, что в первую очередь в зоне риска оказываются те дети, которые не делятся своими мыслями с родителями.

Вот эти признаки:

1. Если есть стрессовые события, такие как смерть или болезнь близких, распад семьи, конфликты в семье, пережитое физическое или сексуальное насилие, тяжелое заболевание ребенка, разрыв с любимым человеком.

2. В семье или у родственников уже был суицид или попытка.

3. Стал замкнут, хочет побыть наедине.

4. Нарушился сон (плохо засыпает и просыпается рано), отсутствует аппетит

5. Разговоры о сверстниках и их суицидальные мысли

6. Прослушивает "траурную" или грустную музыку, читает литературу по теме самоубийства

7. Чрезмерная самокритика

8. Депрессивное состояние

9. Рисунки, аватарки, картинки иллюстрирующие депрессивное поведение или пугают вас.

10. Синдром Вертера - массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещенного TV или другими СМИ, либо описанного в популярном произведении литературе или кинематографе.

11. Внешний вид (одежда и цвет волос)

12. Стал склонен к неоправданно рисковых поступков

13. Саморазрушительное поведение (алкоголь, наркотики)

14. Снижение успеваемости в школе.

15. Социальная изоляция.

Психолог подчеркивает, если вы стали замечать какие-либо изменения у ребенка, то лучше всего, если есть такая возможность, обращаться к специалисту-психотерапевту или психиатру, поскольку в большинстве случаев, если подросток выражает суицидальные мысли, он нуждается в индивидуальном осмотре на возможное наличие психического заболевания.

В Украине было зафиксировано 126 случаев самоубийства

Такую страшную цифру назвала омбудсмен Людмила Денисова. Она на своей странице в Facebook сообщила, что именно столько детей совершили самоубийство за последние четыре месяца. Для сравнения, в прошлом году было 123 случая за 12 месяцев.

Наиболее распространенные среди причин Денисова назвала такие: ссоры с родителями, буллинг, издевательства или травля в школах, безответная любовь, развод родителей.