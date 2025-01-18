UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

20 захворювань, які викликають сильний біль у тілі

Названо 20 найболючиших захворювань (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існує 20 станів та захворювань, які вважаються найбільш болісними. Захворювання можуть викликати сильний біль, що триває протягом тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Переломи кісток відбуваються після нещасних випадків, таких як падіння чи удари. Загальні ознаки включають біль, набряк та деформацію.  

Протрузія диска

Це стан, при якому м'яка внутрішня речовина диска (ядро) видавлюється через його зовнішнє кільце. 

Серпоподібноклітинна анемія

Артрит виникає при запаленнях в суглобах, що може ускладнити рух і викликати сильні болі.

Стан, при якому виникає роздратування сідничного нерва, який проходить від стегон до ступнів. Симптоми загострюються при русі, чханні чи кашлі. У більшості випадків стан покращується протягом шести тижнів, але може зберігатись і довше.

Проте він може змінюватись в залежності від типу операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХворобиЗдоров'я