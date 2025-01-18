20 захворювань, які викликають сильний біль у тілі

Існує 20 станів та захворювань, які вважаються найбільш болісними. Захворювання можуть викликати сильний біль, що триває протягом тривалого часу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Переломи кісток відбуваються після нещасних випадків, таких як падіння чи удари. Загальні ознаки включають біль, набряк та деформацію.
Це стан, при якому м'яка внутрішня речовина диска (ядро) видавлюється через його зовнішнє кільце.
Артрит виникає при запаленнях в суглобах, що може ускладнити рух і викликати сильні болі.
Стан, при якому виникає роздратування сідничного нерва, який проходить від стегон до ступнів. Симптоми загострюються при русі, чханні чи кашлі. У більшості випадків стан покращується протягом шести тижнів, але може зберігатись і довше.
Проте він може змінюватись в залежності від типу операції.
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