20 захворювань, які викликають сильний біль у тілі

Існує 20 станів та захворювань, які вважаються найбільш болісними. Захворювання можуть викликати сильний біль, що триває протягом тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Кластерні головні болі

Ці нестерпні головні болі зосереджені на одній стороні голови, часто відчуваються за оком. Вони можуть вплинути на будь-кого, але частіше зустрічаються у чоловіків від 30 до 40 років.

Біль описується як гостре, пекуче або пронизливе відчуття на одній стороні голови - часто відчувається навколо ока, скроні та іноді обличчя, і має тенденцію вражати ту саму сторону під час кожного нападу.

Біль може виникати від одного до восьми разів на день протягом тижнів або місяців.

Оперізувальний лишай

Цей хворобливий стан є трохи більш відомим і поширеним у літніх людей. Це інфекція, яка викликає поколювання, біль і головний біль.

Оперізувальний лишай викликається вірусом вітряної віспи, тобто люди, які раніше не хворіли на нього, можуть заразитися ним від вас. Загоєння висипу може зайняти до чотирьох тижнів.

Заморожене плече

Коли тканина навколо плечового суглоба запалюється, то стає більш жорсткою і стискається, що викликає біль.

Це може тривати місяцями або навіть роками, і хоча причина цього стану невідома, теорії стверджують, що це може бути викликано у результаті травми чи операції.

Заморожене плече можна лікувати за допомогою вправ та знеболювальних.

Перелом кісток

Кожен, хто ламав руку, знає, що це неймовірно боляче.

Переломи кісток відбуваються після нещасних випадків, таких як падіння чи удари. Загальні ознаки включають біль, набряк та деформацію.

Комплексний регіональний больовий синдром (КРБС)

Вважається, що цей рідкісний і погано вивчений стан є результатом травми. Він проявляється сильним і постійним болем, коли шкіра ураженої частини тіла може стати настільки чутливою, що легкий дотик або навіть зміна температури можуть викликати інтенсивний біль. В особливо важких випадках це може тривати кілька років.

Інфаркт

Більшість людей чули про серцевий напад, також відомий як інфаркт міокарда. Ця серйозна невідкладна медична допомога спричинена блокуванням кровопостачання серця, як правило, тромбом.

Загальновідомі симптоми серцевого нападу включають сильний біль у грудях, що супроводжується відчуттям стиснення або тиску, а також біль у лівій руці. Однак жінки часто відчувають нудоту і запаморочення під час серцевого нападу.

Протрузія диска

Це стан, при якому м'яка внутрішня речовина диска (ядро) видавлюється через його зовнішнє кільце. Стан може бути дуже болючим.

Виникати може при неправильному піднятті важких предметів, фізичними вправами, надмірною вагою або просто старінням.

Серпоподібноклітинна анемія

Це назва групи спадкових захворювань, які впливають на червоні кров’яні клітини, і є серйозним станом здоров’я.

Стан може бути дуже болісним та триває кілька днів або тижнів.

Артрит

Артрит виникає при запаленнях в суглобах, що може ускладнити рух і викликати сильні болі.

Хоча зазвичай це захворювання вражає лише людей похилого віку, але молоді люди також можуть страждати від артриту.

Мігрень

Це більше, ніж просто головний біль. Мігрень може викликати нудоту, біль у шиї, втрату зору та зміни настрою.

Стан зазвичай триває від двох годин до трьох днів, причому деякі симптоми починаються за два дні до початку головного болю.

Ішіас

Стан, при якому виникає роздратування сідничного нерва, який проходить від стегон до ступнів. Симптоми загострюються при русі, чханні чи кашлі. У більшості випадків стан покращується протягом шести тижнів, але може зберігатись і довше.

Камені в нирках

Цей поширений стан вражає більш ніж одну людину з 10 і поширений серед людей у ​​віці від 30 до 60 років. Камені утворюються внаслідок накопичення відходів у крові та утворення кристалів, які потрібно або вивести через сечу, або видалити хірургічним шляхом.

Камені в нирках більшого розміру можуть спричинити сильний біль у животі та нудоту.

Апендицит

Апендицит часто зустрічається у молодих людей. Коли апендикс запалюється та набрякає, викликаючи гострий біль у животі. Зазвичай це починається з болю в середині живота, який може з’являтися і зникати. Протягом кількох годин біль переходить у нижню праву сторону і стає постійним і сильним.

Невралгія трійчастого нерва

Цей рідкісний стан характеризується раптовою появою сильного, пекучого болю в обличчі. Його описують як ураження електричним струмом зубів або ясен.

У важких випадках напади можуть відбуватися сотні разів на день, і жити з цим станом може бути дуже важко.

Ендометріоз

Ендометріоз - це дуже хворобливий стан, який виникає у жінок. Це призводить до того, що слизова оболонка матки росте в інших частинах тіла, таких як яєчники та маткові труби.

Хвороба може вражати людей будь-якого віку та є довгостроковим станом, який може серйозно вплинути на якість життя. Це викликає сильний біль, сильну кровотечу та здуття живота та може вплинути на фертильність.

Подагра

Подагра - це різновид артриту, який викликає раптовий сильний біль у суглобах і гарячу. Напад подагри зазвичай триває від п’яти до семи днів і може вражати суглоби стоп, рук, зап’ястя, лікті або коліна.

Гострий панкреатит

Панкреатит - це стан, при якому підшлункова залоза запалюється протягом короткого періоду часу. Хоча більшість людей із цим захворюванням починають почуватися краще приблизно через тиждень і не мають подальших проблем, у деяких можуть розвинутися серйозні ускладнення.

Симптоми гострого панкреатиту включають сильний і раптовий біль у животі, нудоту, а також високу температуру.

Виразка шлунка

Хворобливі виразки, які ростуть у слизовій оболонці шлунка, викликають тягнучий і постійний біль у центрі живота.

Виразка шлунка виникає, коли є пошкодження шару, який захищає слизову оболонку шлунка від кислот і зазвичай це результат інфекції або прийому протизапальних ліків, таких як ібупрофен або аспірин.

Фіброміалгія

Фіброміалгія є тривалим захворюванням, яке викликає біль у всьому тілі. Його причина невідома, але вважається, що він пов’язаний з аномальним рівнем певних хімічних речовин у мозку.

Це може викликати низку симптомів, включаючи підвищену чутливість до болю, ригідність м’язів, проблеми зі сном та часті головні болі.

Біль після операції