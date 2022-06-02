"20 тысяч убили, чтобы сделать курорт": разговор жительницы Мариуполя с матерью из РФ

Девушка - дважды переселенка, длительное время оставалась в Мариуполе, который российская армия подвергала регулярным обстрелам и авиаударам.

Сейчас ее родители, которые проживают в РФ, рассказывают дочери о желании приехать в Мариуполь, чтобы там отдохнуть.

Анастасия выложила аудиосообщение, которое получила от матери. Женщина говорит, что из российского Санкт-Петербурга "едет помощь".

"Будут там порядки наводить. Будет Диснейленду у вас на "Азовстали"... (в разговоре звучит мужской голос: ""Азовстали" не будет")... Если "Азовстали" не будет, будет там курортный город. Мы отсюда будем ездить отдыхать. Остается только немножко подождать", - рассказывает проживающая в России мать украинки.

Шокированная такими словами девушка с трудом сдерживает эмоции:

"Если вы туда поедете "отдыхать", я вас больше не хочу знать. Там умерло 20 тысяч людей. Из-за России. Теперь они там собираются делать курорт. На могилах этих людей. Пиз*ец. Эти люди умерли ради того, чтобы вы туда поехали отдыхать?" - пишет в чате она.

Жительница Мариуполя показала свою переписку с матерью из России о "курорте" на могилах на руинах украинского города-героя

В комментариях под постом, говоря о "зазомбированности" родных, уехавших в РФ, Анастасия отмечает, что они "тоже в каком-то смысле жертвы, потому что им на**али в голову хорошо за 8 лет".

"Но то, что они дали на это разрешение их не оправдывает. Потому что они по делам катались себе свободно в Украину, а родители отчима ездили за пенсией в Бахмут, и ничего никому не жало" - рассказывает девушка.

Фото: скрин комментариев twitter.com/MyViolentYouth