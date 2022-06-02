UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"20 тысяч убили, чтобы сделать курорт": разговор жительницы Мариуполя с матерью из РФ

Фото: в разрушенном Мариуполе оккупанты хотят организовать курорт (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт" с всевозможными аттракционами, и даже в своих заявлениях замахиваются на аналог Диснейленда. Россияне уже строят планы о поездке в захваченный украинский город, где погибли десятки тысяч мирных жителей, чтобы там "отдохнуть".

В сети опубликована переписка жительницы РФ со свой дочерью, которая видела воочию ужасы прихода "русского мира".

Об общении с родными рассказала в Twitter бариста и руководительница Veterano Coffee в Мариуполе Анастасия, которая была вынуждена покинуть город из-за российских захватчиков.

Девушка - дважды переселенка, длительное время оставалась в Мариуполе, который российская армия подвергала регулярным обстрелам и авиаударам.

Сейчас ее родители, которые проживают в РФ, рассказывают дочери о желании приехать в Мариуполь, чтобы там отдохнуть.

Анастасия выложила аудиосообщение, которое получила от матери. Женщина говорит, что из российского Санкт-Петербурга "едет помощь".

"Будут там порядки наводить. Будет Диснейленду у вас на "Азовстали"... (в разговоре звучит мужской голос: ""Азовстали" не будет")... Если "Азовстали" не будет, будет там курортный город. Мы отсюда будем ездить отдыхать. Остается только немножко подождать", - рассказывает проживающая в России мать украинки.

Шокированная такими словами девушка с трудом сдерживает эмоции:

"Если вы туда поедете "отдыхать", я вас больше не хочу знать. Там умерло 20 тысяч людей. Из-за России. Теперь они там собираются делать курорт. На могилах этих людей. Пиз*ец. Эти люди умерли ради того, чтобы вы туда поехали отдыхать?" - пишет в чате она.

Жительница Мариуполя показала свою переписку с матерью из России о "курорте" на могилах на руинах украинского города-героя

В комментариях под постом, говоря о "зазомбированности" родных, уехавших в РФ, Анастасия отмечает, что они "тоже в каком-то смысле жертвы, потому что им на**али в голову хорошо за 8 лет".

"Но то, что они дали на это разрешение их не оправдывает. Потому что они по делам катались себе свободно в Украину, а родители отчима ездили за пенсией в Бахмут, и ничего никому не жало" - рассказывает девушка.

Фото: скрин комментариев twitter.com/MyViolentYouth

Отметим, что точное количество погибших жителей Мариуполя, ставших жертвами российской полномасштабной агрессии - неизвестно, ведь оккупанты всеми силами пытаются скрыть совершенными военные преступления в захваченном городе.

По данным городских властей и чиновников ОВА, речь идет о 20-22 тысячах погибших мариупольцев за три месяца, при этом под завалами уничтоженных зданий могут еще оставаться сотни тел... также известно о нескольких массовых захоронениях в этом городе, превращенным рашистами в призрак.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариуполькурортыВойна России против Украины