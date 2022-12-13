20 тривожних симптомів, що з ваших стосунків йде любов

Стосунки не трапляються самі собою і не розвиваються без старань кожного з пари. Буває так, що гармонія, яка була на початку, порушується, і ви вже починаєте сумніватися, чи та людина поруч з вами.

Про тривожні симптоми, що зі стосунків йде любов, йдеться на каналі Telegram про стосунки.

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