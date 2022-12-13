20 тривожних симптомів, що з ваших стосунків йде любов

Стосунки не трапляються самі собою і не розвиваються без старань кожного з пари. Буває так, що гармонія, яка була на початку, порушується, і ви вже починаєте сумніватися, чи та людина поруч з вами.
Про тривожні симптоми, що зі стосунків йде любов, йдеться на каналі Telegram про стосунки.
Якщо помітили ці дзвіночки, рятуйте стосунки:
Ви все рідше бачите у партнері щось хороше і все частіше думаєте про те, що тепер жодних ілюзій щодо нього не маєте.
Ви сумніваєтеся, що хочете бути з цією людиною через 5, 10 чи 20 років.
Ви відчуваєте, що не надто прив'язані до партнера, і вас не дуже турбує його благополуччя.
Ви постійно напружені через ваші стосунки, що стомлює.
Вам здається, що ви не відчуваєте особливої потреби в тому, щоб партнер був поруч.
Ви не впевнені, що партнер хоче продовжувати стосунки.
Ви сумніваєтеся в його надійності і вважаєте, що він не заслуговує на довіру.
Ви все менше ділитеся своїми думками та почуттями з партнером.
У вас є кандидати на його місце - ви впевнені, що легко зможете вступити у відносини з кимось іншим, якщо розлучитеся з цією людиною.
Вам не хочеться витрачати свій час, гроші та сили на те, щоб покращити ваші стосунки. Наприклад, ви можете уникати спільних відпусток.
Врятуйте ваші стосунки, доки не пізно (фото: freepik)
Ви ніяк не можете "притертися" з партнером, звикнути до його звичок та адаптуватися до його способу життя.
Ви загалом не дуже задоволені вашими відносинами - вам здається, у них більше негативу, ніж добрих моментів.
Ваші стосунки тривають не дуже довго - вчені виявили, що чим довше пара разом, тим менша ймовірність, що вона розпадається. Пояснюють це тим, що люди вже надто багато вклали у стосунки і тому обов'язково намагатимуться їх зберегти.
Ви часто і бурхливо сваритеся.
Ви уникаєте надмірного зближення з партнером, тому що боїтеся, що він (вона) задушить вас своєю любов'ю та почне контролювати.
Ви відчуваєте тривогу, хвилюючись, що вас зрадять або покинуть.
Вам здається, що вам не судилося бути разом.
Партнер говорить про те, що у вас важкий характер і з вами складно ладити.
У вас мало по-справжньому близьких друзів і практично немає нікого, крім партнера, кому ви могли б довіритися.