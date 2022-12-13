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20 тривожних симптомів, що з ваших стосунків йде любов

Тривожні симптоми, що з ваших стосунків йде любов (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стосунки не трапляються самі собою і не розвиваються без старань кожного з пари. Буває так, що гармонія, яка була на початку, порушується, і ви вже починаєте сумніватися, чи та людина поруч з вами.

Про тривожні симптоми, що зі стосунків йде любов, йдеться на каналі Telegram про стосунки.

Якщо помітили ці дзвіночки, рятуйте стосунки:

  • Ви все рідше бачите у партнері щось хороше і все частіше думаєте про те, що тепер жодних ілюзій щодо нього не маєте.
  • Ви сумніваєтеся, що хочете бути з цією людиною через 5, 10 чи 20 років.
  • Ви відчуваєте, що не надто прив'язані до партнера, і вас не дуже турбує його благополуччя.
  • Ви постійно напружені через ваші стосунки, що стомлює.
  • Вам здається, що ви не відчуваєте особливої ​​потреби в тому, щоб партнер був поруч.
  • Ви не впевнені, що партнер хоче продовжувати стосунки.
  • Ви сумніваєтеся в його надійності і вважаєте, що він не заслуговує на довіру.
  • Ви все менше ділитеся своїми думками та почуттями з партнером.
  • У вас є кандидати на його місце - ви впевнені, що легко зможете вступити у відносини з кимось іншим, якщо розлучитеся з цією людиною.
  • Вам не хочеться витрачати свій час, гроші та сили на те, щоб покращити ваші стосунки. Наприклад, ви можете уникати спільних відпусток.

Врятуйте ваші стосунки, доки не пізно (фото: freepik)

  • Ви ніяк не можете "притертися" з партнером, звикнути до його звичок та адаптуватися до його способу життя.
  • Ви загалом не дуже задоволені вашими відносинами - вам здається, у них більше негативу, ніж добрих моментів.
  • Ваші стосунки тривають не дуже довго - вчені виявили, що чим довше пара разом, тим менша ймовірність, що вона розпадається. Пояснюють це тим, що люди вже надто багато вклали у стосунки і тому обов'язково намагатимуться їх зберегти.
  • Ви часто і бурхливо сваритеся.
  • Ви уникаєте надмірного зближення з партнером, тому що боїтеся, що він (вона) задушить вас своєю любов'ю та почне контролювати.
  • Ви відчуваєте тривогу, хвилюючись, що вас зрадять або покинуть.
  • Вам здається, що вам не судилося бути разом.
  • Партнер говорить про те, що у вас важкий характер і з вами складно ладити.
  • У вас мало по-справжньому близьких друзів і практично немає нікого, крім партнера, кому ви могли б довіритися.
  • Хтось із вас невірний.

Раніше ми писали, що таке точка неповернення у стосунках, і чи є ще якийсь шанс.

Крім того читайте, чому жінки після 30 років вважаються більш сексуальними.

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