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20 років тому: Марічка Падалко показала себе на початку карʼєри (фото)

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "плюсів" Марічка Падалко показала, який вигляд мала на початку кар'єри на каналі 20 років тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучої.

Так, 48-річна ведуча програми ТСН опублікувала архівне відео з акаунта"«Ретро футбол Україна", датоване 1 квітня 2003 року.

У ролику юна Падалко, одягнена в білу блузку і рожевий піджак, веде програму "Проспорт".

"Я 20 років тому", - написала вона у stories. У коментарях до самого відео знаменитість додала, що у неї в особистому архіві не було цього запису.

Скріншот

"Ой, дякую! В мене немає такого", - написала Марічка.

Реакція юзерів

Користувачі мережі зазначили, що вже і не пам’ятають період, коли зірка вела новини на таку тематику.

  • Марічка Падалко вела новини про спорт? Нічого собі
  • Зараз це ретро
  • Пані Марічка Падалко з новин про спорт на 1+1 і починала, наскільки я пригадую...
  • До сліз

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Нагадаємо, ведуча 1+1 Падалко розпочала кар’єру з новин про спорт, потім вела з Юрієм Горбуновим "Сніданок", дитячу програму "Маріччин кінозал", 16 років була ведучою ТСН, а з кінця лютого 2022 року почала працювати ведучою марафону "Єдині новини" від 1+1.

Саме вона і Єгор Гордєєв вранці 24 лютого першими з екранів повідомили, що почалась повномасштабна війна.

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