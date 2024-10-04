20 років тому: Марічка Падалко показала себе на початку карʼєри (фото)

Зірка "плюсів" Марічка Падалко показала, який вигляд мала на початку кар'єри на каналі 20 років тому.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучої.
Так, 48-річна ведуча програми ТСН опублікувала архівне відео з акаунта"«Ретро футбол Україна", датоване 1 квітня 2003 року.
У ролику юна Падалко, одягнена в білу блузку і рожевий піджак, веде програму "Проспорт".
"Я 20 років тому", - написала вона у stories. У коментарях до самого відео знаменитість додала, що у неї в особистому архіві не було цього запису.
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"Ой, дякую! В мене немає такого", - написала Марічка.
Користувачі мережі зазначили, що вже і не пам’ятають період, коли зірка вела новини на таку тематику.
Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Нагадаємо, ведуча 1+1 Падалко розпочала кар’єру з новин про спорт, потім вела з Юрієм Горбуновим "Сніданок", дитячу програму "Маріччин кінозал", 16 років була ведучою ТСН, а з кінця лютого 2022 року почала працювати ведучою марафону "Єдині новини" від 1+1.
Саме вона і Єгор Гордєєв вранці 24 лютого першими з екранів повідомили, що почалась повномасштабна війна.