20 років не міг нормально дихати: у Луцьку в пацієнта виявили рідкісну хворобу, яка вражає чоловіків

Що відомо про випадок

50-річний Микола Антонюк розповів, що жодного дня не жив без носових крапель. До того ж чоловік не вже міг підібрати ті, що допомагали б йому.

Чоловіку було важко дихати з дитинства, але серйозно задумався над проблемою лише в 30 років. Тоді ж і вирішив її позбутися остаточно.

"Не міг дихати, звертався до ЛОРів. Мені потрібно було робити операцію. Ніхто не хотів, бо як побачили, що в мене гемофілія, то сказали на кшталт: "Ми не можемо, раптом ви кров’ю стечете". Постійно відмовляли. А я ще вирвав верхнього зуба мудрості. Усе почало текти в зуб та гноїтися, дискомфортно було дихати. Тому приїхав і став конче просити, щоб допомогли", - розповів чоловік.

Як вдалось допомогти чоловіку

Завідувач ЛОР-відділення Георгій Щурук зазначив, що операція була типовою і не складною і таких вони вже зробили багато.

Медик додав, що у чоловіка ще й був лівобічний хронічний верхньощелепний синусит. Тому вони зробили ендоскопічну й ендоназальну гайморотомії - завдяки цьому пацієнт отримав хороше носове дихання і поступово хронічний гайморит вилікується.

Усе ускладнювала раніше діагностована в пацієнта гемофілія. Це рідкісне захворювання крові, яке вражає чоловіків.

"Колись я жив шляхом донорів. Уже навіть не пригадаю, скільки років дають безоплатні уколи", - зауважив Микола Антонюк.

Для того, щоб не було кровотечі, пацієнт має все життя отримувати замісну терапію, потрібні були спеціальні препарати.

Георгій Щурук додав, якщо у хворого гемофілія, то будь-яка подряпина, будь-яке поранення призводить до кровотечі, а операцію взагалі всі хірурги остерігаються робити.

Вже минув тиждень після операції, рани у Миколи потроху загоюються.

Додамо, що на Волині живе 24 людини, яким діагностували гемофілію. Усі вони потребують пожиттєвої замісної терапії. За останні три місяці у Волинській обласній лікарні зробили дві операції хворим на гемофілію.