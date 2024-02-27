20-річну українку жорстоко зґвалтували у Варшаві. Камери зняли, як свідки просто пройшли повз

Що відомо про інцидент

Українка поверталася додому, коли на неї напав злочинець. Зловмисник одягнув їй на голову балаклаву, витягнув ніж і вчинив наругу. Після цього він залишив її на сходах. Жінку знайшов вранці охоронець, який вийшов на зміну.

Постраждалу у важкому стані доставили до лікарні. Правоохоронці центру міста негайно розпочали пошуки зловмисника. Повідомили всіх патрульних у місті. До операції також залучили спецгрупу зі слідовими собаками.

Масштабні пошуки ймовірного ґвалтівника дали результати. Співробітники міської міліції затримали підозрілого чоловіка через кілька годин. Він переховувався у своїй квартирі на вул. Раковецька в мікрорайоні Мокотов.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного правоохоронці виявили книги кримінальної тематики. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Жорстоке зґвалтування зафіксували камери спостереження. На записах видно, як дві дівчини стали свідками злочину, вони щось кричали, але нападника це не зупинило. Тоді йшла пара, хлопець і дівчина, але вони просто пройшли повз.

Місце злочину (фото: Foto: Krzysztof Burski / newspix.pl)

"Коли ми стаємо свідками злочину, найголовніше - не вдавати, що нас це не стосується. Може бути, що колись подібна ситуація виникне із вами, і тоді хтось вдаватиме, що не помічає…" - каже інспектор Роберт Шумята.

При цьому він зазначив, що у таких ситуаціях не треба із себе вдавати героя. Потрібно зателефонувати у поліцію і правоохоронці прибудуть на місце протягом кількох хвилин.

Коли ви бачите людину з ножем чи іншим небезпечним знаряддям у руках, ви не можете не думати про власну безпеку. У жодному разі не можна нападати на таку людину. Однак найгірше можливе рішення - це відсутність реакції взагалі, запевняє поліцейський.