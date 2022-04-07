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20-летний воин, который очаровал украинок своими видео, погиб в боях за Мариуполь

Коллаж РБК-Украина: Ярослав "Махач" Бригинец погиб в бою за Мариуполь
Автор: Светлана Мащенко

Украинские воины продолжают бои за Город-герой Мариуполь, отдавая за него свои жизни. Недавно стало известно о гибели 20-летнего Ярослава Бригинца с позывным "Махач".

Об этом в Instagram рассказал его побратим.

"Ты всегда дрался до конца... Вытаскивал друзей попавших под обстрел.

Однажды в разговоре ты сказал что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и скорбели, если что-то случится... Мы не будем плакать брат, мы будем мстить!

Ты настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя", - написал о Ярославе побратим.

Фото: Ярослав Бригинец (facebook.com)

Ярослав в сети очаровывал украинок

Одно из видео, на котором нарезаны разные моменты из жизни жизнелюбивого юноши, стало очень популярным, когда его разместили в TikTok.

Ярослав Бригинец родился в 2002 году.

13 февраля 2021 года "Махач" участвовал в турнире по боксу в Мариуполе и занял там первое место в своей весовой категории.

Это мероприятие традиционно ежегодно организует полк "Азов", чтобы отдать честь одиннадцати азовцам, погибшим во время Павлополь-Широкинской наступательной операции 2015 года.

В 2021 году турнир собрал 26 бойцов, которые сражались за звание лучшего боксера в шести весовых категориях.

Ранее мы писали, что защищая Мариуполь в составе полка "Азов" погиб чемпион мира по кикбоксингу.

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