20 грн тогда и сейчас: что можно было купить за "двадцатку" в 1996 году

Стоимость украинской валюты существенно снизилась. Об этом говорит и том, что многие купюры уже постепенно замещаются монетами. Гривневая монета, выпущенная в 2019 году, больше напоминает старую копеечную монету, выведенную из оборота ранее. 10 гривен можно получить не только одной купюрой, но и одной монетой. Насколько обесценилась гривна за период с 1996 по 2020 годы – решили показать в "Комментариях".

Появление национальной валюты в Украине связано именно с 1996 годом. Сначала она была довольно крепкой, и официальный курс гривны к доллару был на уровне 1,8 грн/долл. Но в течение 24 лет она пережила серьезные изменения – наиболее серьезной девальвация была в 1998, 2008, 2014 и 2015 годах.

Впервые серьезное падение курса гривны произошло в августе 1998 года, тогда украинская национальная валюта обесценилась почти в 3 раза – до более 5 грн за доллар. На этом уровне курс продержался 10 лет, пока мировая экономика не пострадала из-за глобального финансового кризиса в 2008 году. В тот период курс снова серьезно просел – с 5,1 до 8 грн за доллар. В 2014 году гривна просела до 10 грн за доллар. 2015 год одешевил гривну еще в 3 раза, когда она стала стоить 30 грн за доллар.

На сегодняшний момент доллар можно купить за 28.32 гривны – официальный курс Нацбанка по состоянию на 24 октября.

С того времени покупательская способность, да и цена гривны существенно поменялись. Что можно было купить за 20 гривен 24 года назад:

Что можно было купить за 20 гривен в 1996 году и что сейчас (изображение: comments.ua)

Напомним, ранее Зеленский заявил, что мы не можем прожить без западных денег.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар.