2 щеплення, які захищають від ІПСШ: які треба зробити

Вакцина проти ВПЛ (вірус папіломи людини)

ВПЛ, згідно з даними МОЗ - найбільш поширена ІПСШ, адже передається при контакті шкіри навколо статевих органів, навіть при використанні бар'єрного методу контрацепції. Існує понад 80 штампів вірусу, близько 30 з яких вважаються онкогенними - тобто, можуть призводити до раку, як у чоловіків, так і у жінок.

Попри те, що імунна система загалом бореться з ВПЛ, папіломавірус призводить до хронічного локального запалення тканин, а кожен наступний поділ клітин у процесі відновлення збільшує ризики неконтрольованого росту, що, відповідно, може призвести до раку.

Лікування від ВПЛ, який вже є в організмі, наразі не існує, хоча можна пригнітити вірус медикаментозно, зменшивши його вплив. Проте МОЗ зазначає, що завчасна вакцинація допомагає захиститися від більш ніж 90% ракових хвороб, спричинених ВПЛ.

Кому і коли можна робити щеплення

Вакцинування від ВПЛ наразі є в списку рекомендованих, хоча й відсутнє в календарі щеплень. Згідно з результатами досліджень, захист від ВПЛ, який забезпечує вакцина, може тривати приблизно 12 років.

Відповідно до вказівок МОЗ, дітям рекомендовано вакцинуватися 2 дозами препарату у віці 9-14 років та до початку статевого життя - як дівчатам, так і хлопцям (вони можуть переносити вірус).

А от для тих, кому понад 26 років, вакцина може бути дещо менш ефективною, проте щепитися все ж можливо, після консультації з сімейним лікарем.

Водночас людям, які мають ВІЛ, МОЗ рекомендує робити щеплення 3 дозами вакцини, незалежно від віку.

Щеплення може допомогти уникнути ІПСШ (ілюстрація: Freepik)

Вакцина проти гепатиту B

Гепатит B, хоча також передається через нестерильні медичні інструменти або від матері до дитини, легко може передатися через незахищений статевий акт. Цей вид гепатиту, на відміну від гепатиту C, невиліковний.

Цей вірус, якщо не виявлений завчасно, вражає печінку, призводячи до її цирозу або, як і ВПЛ, раку. Проте вакцина від гепатиту B існує, а необхідні дати ін'єкції для дітей навіть зазначені в календарі щеплень від МОЗ.

Кому і коли можна робити щеплення

Згідно з даними МОЗ, вакцинування від гепатиту B формує імунітет на 20-30 років, а інколи - на все життя. Відповідно до календаря щеплень, першу щеплення роблять протягом 24 годин після народження, наступні - у віці 2 та 6 місяців.

Якщо ж щеплення не були зроблені вчасно, їх роблять за іншою схемою. Друге щеплення роблять через 1 місяць після першого, трете щеплення роблять на 6 місяць.

Оскільки щеплення, за даними Національного порталу з імунізації, стало доступним з 2001, той, хто народився раніше і не має обов'язкового щеплення, може вакцинуватися або в приватному закладі, або звернутися до сімейного лікаря, придбати вакцину за рекомендацією і щепитися в закладі, де заключена декларація.

Втім, попри наявність вакцин від певних ІПСШ, необхідно правильно використовувати бар'єрний метод контрацепції, регулярно відвідувати гінеколога, проходити регулярний скринінг та ПАП-тести - це допоможе запобігти іншим хворобам.