2 продукти, які категорично заборонено їсти при діабеті

Причини виникнення діабету

Цукровий діабет 1 типу - інсулінозалежний і виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його на енергію. Він є хронічним станом.

Цукровий діабет 2 типу виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип цукрового діабету.

Гестаційний діабет діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися і протягом певного часу після народження дитини.

Як харчуватись

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, суворі дієти та відмова від більшості знайомих продуктів при цукровому діабеті - міф, яким часто жахають.

Люди з цукровим діабетом не мають суворих табу в харчуванні. Головне - не "заборона", а розумний вибір продуктів, їх кількості та постійний контроль рівня глюкози в крові.

Обмеження простих вуглеводів

Важливо зменшити споживання продуктів з високим глікемічним індексом - цукор, мед, солодощі, борошняні вироби (особливо з білого борошна) та солодкі напої.

Смачне і збалансоване харчування

Раціон має бути багатим на нутрієнти - мають бути складні вуглеводи (каші, цільнозерновий хліб), білки (мʼясо, риба, яйця, бобові) та корисні жири (олія, горіхи, авокадо).

Продукти з прихованим цукром

Варто завжди перевіряти склад готових продуктів, наприклад, йогуртів, соусів, снеків, адже вони можуть містити багато цукру.

До того ж навіть корисні продукти в надмірних кількостях можуть впливати на рівень цукру.

Яких продуктів повністю уникати

﻿﻿Алкоголь

Лікар зазначила, що алкоголь в помірних кількостях можна вживати, але лише після консультації з лікарем.

Фастфуд і транжири

Такі продукти краще уникати, адже вони впливають на метаболізм і вагу.