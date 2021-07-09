2 копейки можно продать за 1000 долларов: как выглядит монета

На просторах сайта бесплатных объявлений OLX можно увидеть самые разные предложения по сбыту монеты в 2 копейки 1992 года: от нескольких сотен гривен, нескольких тысяч, и до десятков тысяч. Разница в ценовых пропозициях зависит, в частности, от состояния денежки, а также от оригинальности либо подделки.

В описании к лоту также отмечается, что этот коллекционный экземпляр станет хорошим денежным вложением, который со временем принесет дивиденды.

Редкие 2 копейки 1992 года продают за огромные деньги (фото: olx.ua)

А вот на специализированном ресурсе Мonitex такая монетка выставлялась за баснословную сумму в 90 тысяч гривен! Правда, ее уже кто-то забрал, так как тех 2 копеек уже нет в наличии. Зато осталось предложение по цене в 15-20 тысяч гривен.

Монета номиналом 2 копейки 1992 года очень ценится (фото: monitex.com.ua)

Почему так ценят эту монету, в чем особенность

Украинские две копейки 1992 года, из алюминия или других металлов, с узким венком относятся к монетам пробного тиража.

Национальный банк Украины в том году отчеканил 2 копейки с узким венком "на пробу". Таких было в тираже всего до 30 штук. Ободок первой украинской двухкопеечной монеты значительно удален от бурта.

В каталоге книги И. Коломийца данная разновидность отмечена как 1ГА.

Как выглядит "золотая" монета 2 копейки 1992 года (фото: monety.in.ua)

Подобные монеты могут быть выполнены из алюминия, немагнитной или магнитной стали, никелевого сплава, меди. Самая дешевая монета из алюминия, ее стоимость варьируется от 13 до 20 тысяч гривен.

Кстати, в других металлах двухкопеечная монета 92-го ценится еще выше. Так, например, в 2017 году на аукционе ИТК 2 копейки из немагнитной стали продали за 1100 долларов.

Описание монеты