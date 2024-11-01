19-річна донька Полякової шокувала, як вчилася цілуватися на мамі

Так, зі слів Маші, коли їй було 15 років, мама попросила показати на ній, як вона цілується з хлопцями.

"Мені здається, вона не могла подумати, що я це зроблю. Ну показати, так показати, чому б і ні. Я на ній показала, як це робила. Вона мені сказала: "Губи трішки розслаб, а так - молодець", - пригадала Полякова-молодша.

Маша Полякова з мамой (фото: instagram.com/marypoppers1)

Ведучий Слава Дьомін поцікавився у неї, чи розуміє вона, що ці слова можуть викликати у суспільства бурхливу реакцію.

"А чому це не ок? Донька цілується з мамою, так, але без язика ж", - відповіла виконавиця.

Також вона зізналася, як ставиться до хейту через свої нестандартні висловлювання, і чому, на думку Марії, дехто її не любить у мережі.

"Мене хейтять з 12-ти років… Можу сказати так: відьм або кохають, або дуже не люблять. Це заздрість, я б сказала так. Так, я виросла у забезпеченій родині, мені пощастило. Так, мені з дитинства давалося більше, ніж іншим. Так, я можу назвати себе красивою, талановитою. За це, можливо, і не люблять", - висловилася дівчина.

За що хейтять Машу Полякову

Маша Полякова вже відома публіці не менше, ніж її зіркова мама. Вона активно прагне до популярності, ведучи свій Instagram-блог з 14 років. У ньому Марія неодноразово ділилася відвертими та провокаційними фотографіями, які викликали чимало обговорень.

У 16 років блогерка стала солісткою молодіжного гурту "Шви", виконуючи пісні з лайливими текстами, за що її хейтили у мережі.

Сьогодні, у свої 19 років, Маша продовжує розвивати музичну кар’єру. Дівчина помітно подорослішала, а її поведінка стала менш провокаційною. Однак іноді дописи артистки у соцмережах викликають в юзерів обурення.

Маша Полякова (фото: instagram.com/marypoppers1)