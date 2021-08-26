18-летняя дочь Кравец с бокалом в руках вместе с мамой оторвалась под хит Ротару

18-летняя Мария Кравец похвасталась новым видео, на котором она зажигательно пляшет вместе с мамой под бессмертный хит Софии Ротару "Одна калина".
Об этом девушка отчиталась на своей странице в Instagram
Поплясать 44-летняя Елена вместе с дочерью пришли на праздничный концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины, что состоялся на НСК "Олимпийский" 24 августа. А София Михайловна Ротару стала одной из хедлайнеров шоу.
На кадрах видно, что девушки отплясывают под "Калину", а в руках Маша держит бокал со светлой жидкостью внутри.
Скрин: Елена Кравец с дочкой Марией танцуют под Ротару
Видео можно посмотреть по ссылке.
Как известно, София Ротару открыла праздничный концерт на НСК "Олимпийский". Кроме песни "Одна калина", певица исполнила "Червону руту".
Елена Кравец (в девичестве Маляшенко) замужем за экс-квншиком и бывшим продюсером "95 квартала" Сергеем Кравцем. 24 февраля 2003-го у них родилась дочь Мария, а 15 августа 2016-го на свет появились двойняшки Иван и Катя.
Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Елены Кравец оторвалась под Верку Сердючку и засветила тату.
К слову, во время выступления группы "Скрябин" на "Олимпийском" в фан-зону мистически упали дроны.