UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

18-летняя дочь Кравец с бокалом в руках вместе с мамой оторвалась под хит Ротару

Автор: Светлана Мащенко

18-летняя Мария Кравец похвасталась новым видео, на котором она зажигательно пляшет вместе с мамой под бессмертный хит Софии Ротару "Одна калина".

Об этом девушка отчиталась на своей странице в Instagram

Поплясать 44-летняя Елена вместе с дочерью пришли на праздничный концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины, что состоялся на НСК "Олимпийский" 24 августа. А София Михайловна Ротару стала одной из хедлайнеров шоу.

На кадрах видно, что девушки отплясывают под "Калину", а в руках Маша держит бокал со светлой жидкостью внутри.

Скрин: Елена Кравец с дочкой Марией танцуют под Ротару

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как известно, София Ротару открыла праздничный концерт на НСК "Олимпийский". Кроме песни "Одна калина", певица исполнила "Червону руту".

Для справки:

Елена Кравец (в девичестве Маляшенко) замужем за экс-квншиком и бывшим продюсером "95 квартала" Сергеем Кравцем. 24 февраля 2003-го у них родилась дочь Мария, а 15 августа 2016-го на свет появились двойняшки Иван и Катя.

Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Елены Кравец оторвалась под Верку Сердючку и засветила тату.

К слову, во время выступления группы "Скрябин" на "Олимпийском" в фан-зону мистически упали дроны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Кравец