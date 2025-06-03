17-річну TikTok-зірку жорстоко вбили: її останнє відео перед трагедією стало вірусним

У Пакистані розслідують шокуюче вбивство 17-річної TikTok-інфлюенсерки Сани Юсуф. Дівчину застрелили у власному будинку в Ісламабаді, і правоохоронці підозрюють, що йдеться про так зване "вбивство честі".

Трагедія сталася у понеділок 3 червня у секторі G-13 столиці Пакистану. За інформацією телеканалу Samaa TV, Сана, яка родом із Верхнього Чітрала, загинула від вогнепальних поранень, завданих з близької відстані.

Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)

Підозрюваний, який, імовірно, є родичем дівчини, спершу розмовляв із нею біля будинку, а потім зайшов усередину й відкрив вогонь.

“Підозрюваний увійшов до будинку, зробив кілька пострілів і втік”, - повідомив поліцейський місцевим ЗМІ.

Дівчині вистрілили двічі. Вона померла на місці. Її тіло доставили до Пакистанського інституту медичних наук (PIMS) для розтину.

Останнє відео стало вірусним

Усе це сталося всього через кілька годин після того, як Сана Юсуф поділилася у соцмережах відео зі святкування свого дня народження. На кадрах вона щасливо розрізає торт і проводить час із близькими - безтурботна, усміхнена, ніби перед нею все життя.

Це відео стало її останнім і вже зібрало мільйони переглядів, залишивши користувачів соцмереж у стані шоку.

Ще за день до трагедії вона опублікувала інше відео - біля розкішного авто разом зі своєю "найкращою подругою-гахріб", як вона підписала ролик. І цей кліп став вірусним.

Іронічно, що моменти радості з останніх днів життя стали прощанням, яке тепер переглядають тисячі людей по всьому світу.

Можливе вбивство честі

Серед основних версій поліції - "вбивство честі", тобто навмисне вбивство родичем, який вважає, що дії жертви "зганьбили" родину. За попередніми даними, нападник був гостем у її резиденції.

"Сана Юсуф, яка родом з Верхнього Чітрала та проживала в секторі G-13 Ісламабаду, була смертельно поранена гостем, який прийшов відвідати її вдома. Нападник одразу після інциденту втік з місця події", - повідомляє SAMAA TV.

Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)

Станом на зараз арештів не здійснено. Поліція продовжує розслідування.

Що відомо про Сану Юсуф

Сана Юсуф - молода інфлюенсерка, донька громадського активіста, яка здобула популярність завдяки TikTok. Вона знімала відео про традиції Чітрала, виступала за права жінок, підтримувала освітні ініціативи та пропагувала культурну гордість. У неї було майже 500 тисяч підписників в Instagram.

Її контент був змістовним, часто глибшим за типовий розважальний формат. Сана стала голосом нового покоління - прогресивного, сміливого та впевненого в собі.

Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)

Вбивство Юсуф стало болісним ударом не тільки для її родини, а й для всієї онлайн-спільноти, яка бачила в ній приклад сили й натхнення. Її відео, які ще вчора викликали усмішку, сьогодні переглядаються зі сльозами на очах.

Смерть інфлюенсерки вчергове порушує болючу тему безпеки жінок, зокрема тих, хто публічно висловлює свою думку й кидає виклик консервативним традиціям. Справедливість для Сани Юсуф вимагають тисячі користувачів - і не лише в Пакистані.