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16-летняя девушка бежала из Горловки по минному полю, чтобы учиться в Украине

Автор: Анна Шиканова

В Донецкой области на линию разграничения к военным пришла 16-летняя девушка из оккупированной Горловки. Она попросила помощи и рассказала, что хочет жить и учиться в Украине.

Детали сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

16-летняя девушка появилась на позиции Вооруженных сил Украины поздно вечером в четверг, 27 мая. Она пришла со стороны так называемой "ДНР" возле пгт. Верхнеторецкое.

Военным она рассказала, что живет с бабушкой, которая является ее опекуном, в Горловке. И ей уже выдали паспорт так называемой "Донецкой народной республики".

Накануне она отправилась на природу с друзьями. После отдыха с друзьями, девушка рванула через минные поля и осознанно перешла линию разграничения в районе Верхнеторецкого.

Она заявила о своем желании проживать на территории, которая подконтрольна Украине. Также она сообщила о том, что на Западной Украине у нее есть родственники.

16-летняя девушка из Горловки перешла минное поле, чтобы учиться в Украине

Сейчас несовершеннолетнюю отдали под опеку ювенальной превенции Донецкой области, социальных служб и полиции. Ее осмотрели медики и сообщили, что никаких повреждений нет. С девушкой начали работать психологи.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под присмотром полицейских и работников органов опеки детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Николаевом сын-подросток майора устроил стрельбу за рулем авто.

А также рассказывали о том, что в Киеве "копы" избили подростков из-за музыки на улице.

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