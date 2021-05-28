16-летняя девушка бежала из Горловки по минному полю, чтобы учиться в Украине

16-летняя девушка появилась на позиции Вооруженных сил Украины поздно вечером в четверг, 27 мая. Она пришла со стороны так называемой "ДНР" возле пгт. Верхнеторецкое.

Военным она рассказала, что живет с бабушкой, которая является ее опекуном, в Горловке. И ей уже выдали паспорт так называемой "Донецкой народной республики".

Накануне она отправилась на природу с друзьями. После отдыха с друзьями, девушка рванула через минные поля и осознанно перешла линию разграничения в районе Верхнеторецкого.

Она заявила о своем желании проживать на территории, которая подконтрольна Украине. Также она сообщила о том, что на Западной Украине у нее есть родственники.

16-летняя девушка из Горловки перешла минное поле, чтобы учиться в Украине

Сейчас несовершеннолетнюю отдали под опеку ювенальной превенции Донецкой области, социальных служб и полиции. Ее осмотрели медики и сообщили, что никаких повреждений нет. С девушкой начали работать психологи.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под присмотром полицейских и работников органов опеки детей.