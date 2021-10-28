16-летний мажор из Харькова признался, что был за рулем авто во время ДТП: заявил о неисправности тормозов

Отмечается, что скорость своего авто парень не смог назвать.

"Прошу прощения. И то, что говорят, что машина вполне исправная была - нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе. Не помню, какая скорость была. Ну, на видео видно даже по камерам, что я торможу, но оно не тормозится", - сказал Николай.

Также Харьковский отказался дать показания следователям о видео, которое утром появилось в пабликах. В частности, на видео слышно, как водитель и пассажиры обсуждают, когда на спидометре будет скорость в 200 километров.

Избрание меры пресечения

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому 16-летнему Николаю Харьковскому мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По словам отца Николая, Михаила Харьковского, за рулем авто мог быть любой из четырех человек.

Кроме того, ранее адвокат подозреваемого говорила, что иномарка принадлежит матери Николая Марине Дегтярь, которая в настоящее время находится в Германии. Якобы перед отъездом она оставила купленный недавно Infiniti в автосервисе, а ключи отдала совершеннолетнему другу своего сына Николая, чтобы он впоследствии забрал машину и поставил на стоянку.