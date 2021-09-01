15 часов в очереди: за день в одесское общежитие пытались заселить почти тысячу студентов

Инцидент произошел в понедельник, 30 августа. Возле здания общежития собралось огромное количество студентов, а также их родителей, которые помогали детям с вещами.

Люди стояли на жаре, плотно прижавшись друг к другу. В любом случае это неприятная ситуация, особенно сейчас, когда количество больных COVID-19 увеличивается.

В Одессе студенты с родителями ждали 15 часов, чтобы заселится в общежитие (видео: YouTube)

Людям пришлось пройти множество бюрократических процедур, поскольку нужно было подписать договор, сдать справку, оплатить проживание в общежитии и т.д.

В Одессе студенты с родителями ждали 15 часов, чтобы заселится в общежитие (видео: YouTube)

Некоторые хотели уйти и приехать в другой день, но им сообщили, что в таком случае они потеряют места в общежитии.