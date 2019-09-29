14-летняя украинка умерла после удаления аппендицита: детали трагедии

Родители девочки говорят о халатности врачей
Операция по удалению аппендицита 14-летней пациентке дала серьезные осложнения и закончилась смертью девочки. О трагедии, которая произошла в Миргороде под Полтавой, рассказал член союза журнилистов Украины Юрий Климченко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Алену Пупко из села Савинцы отвезли 27 сентября утром в районную больницу (Коммунальное некоммерческое предприятие "Миргородская ЦРБ") после того, как накануне вечером у девочки возникли боли в животе и тошнота.
Хирург и гинеколог после осмотра ребенка назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких действий до самого вечера.
В Миргороде девочка умерла после операции по удалению аппендицита (Фото: facebook.com/yklimchenko)
У девочки в итоге диагностировали острый аппендицит. Операция началась 27 сентября в 18:30 и длилась около двух часов.
"После чего ее в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре в этот же поздний вечер и умерла", - говорится в публикации.
По мнению Климченко, у девочки аппендицит осложнился перитонитом (воспалением брюшной полости), который часто несет негативные для здоровья пациента последствия.
Родители Алены и сам автор поста подозревают, что к трагедии привела халатность врачей.
Под Полтавой девочка умерла после операции по удалению аппендицита (Фото: РБК-Украина)
"Почему сразу не установили в течение целого рабочего дня верный диагноз и почему раньше не взялись оперировать?! Она бы же могла жить!" - пишет он.
Также Климченко настаивает на проведении детального расследования этого дела и наказании виновных "за такое безразличное и непрофессиональное отношение к больному ребенку и своей работе".
20 октября Алене Пупко исполнилось бы 15 лет. Отец девочки Васипь Пупко уже готовился сделать ей подарок на день рождения.
Пользователи сети шокированы трагедией и в комментариях к сообщению говорят о других случаях врачебной халатности, которая порой приводит к непоправимым последствиям.
Скрин комментариев: facebook.com/yklimchenko
Ранее мы писали о том, что в Червонограде Львовской области умер 16-летний парень из-за врачебной ошибки - подростку делали операцию по удалению аппендицита.
Как сообщалось, ранее в Бердянске врачи больше недели не могли поставить диагноз 10-летнему ребенку, и он попал в реанимацию. Сначала мальчика лечили от острой кишечной инфекции, и только в другой больнице выяснили, что у него был аппендицит с перитонитом и нагноением.