14-летний мальчик устроил резню на Волыни: есть погибшие

В Ковеле Волынской области произошло страшное преступление, которое правоохранители уже успели квалифицировать как умышленное убийство. 14-летний подросток нанес ножевые ранения 41-летней женщине, ее 44-летнему мужу и их 16-летней дочери.

Об происшествии вечером, 3 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

От полученных травм женщина скончалась, а мужчину госпитализировали. О состоянии 16-летней девушки не сообщается.

В совершении преступления подозревается 14-летний житель Ковеля. Правоохранители работают над выяснением мотивов злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители открыли уголовное производство сразу по двум статьям УК Украины. Парню инкриминируют умышленное убийство и покушение на умышленное убийство двух или более людей.

Ранее мы писали, что в Донецкой области женщина заказала убийство собственного супруга.