130 хом'яків захопили літак і тримали його в заручниках п'ять днів: деталі інциденту

Р ейс з аеропорту Понта-Делгада-Іоанн Павло II до Лісабону був затриманий на декілька днів через понад сотню хом'яків. Тварини захопили борт і всі рейси прийшлося скасувати.

Як хом'якам вдалося захопити великий літак та чому затримка тривала 5 днів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The bulkhead seat.

Вантажники виявили, що клітки, в яких перебували тварини, були пошкоджені, а 132 з них бродили навколо вантажного відсіку, коли Airbus 320 приземлився в столиці Азорського архіпелагу Понта-Делгада на острові Сан-Мігель, що належить Португалії.

Airbus A321neo прибув на Азорські острови з партією тхорів, хом’яків і птахів, які прямували до місцевого зоомагазину. Пошуки тварин почалися після того, як пасажири, які були на борту літака, висадилися з літака та вилучили їхній багаж.

Масовий прорив не дозволив літаку повернутися до столиці Португалії Лісабона, звідки він почав свою подорож, а пошуки полювання на гризунів, що залишилися, тривали декілька діб.

Варто зазначити, що цих тварин прийняли на рейс після того, як попередній їх взяти відмовився, оскільки клітки не відповідали прийнятим стандартам.

Продовжувати польоти літак не міг, бо різці гризунів твердіші за свинець, алюміній та мідь. Вони постійно мають щось гризти, аби їх зношувати та підтримувати гострими. А "найсмачніше" у літаку - це проводка. Тому відправляти пухнастих разом з пасажирами було дуже небезпечно.

Працівники ловили хом'яків у спеціальних рукавицях майже 5 днів, поки змогли усіх втікачів повернути до кліток. Усіх пасажирів, які так і не змогли полетіти цим літаком - розмістили оперативно на інших рейсах.