13-річна донька Бекхемів розкрила, чим мріє займатися у майбутньому: у мережі обурились

50-річна Вікторія Бекхем зараз перебуває в Нью-Йорку, де займається просуванням свого нового аромату Reverie, вартістю 319 фунтів стерлінгів (17,158 гривень) за флакон.

Її дочка Гарпер і 49-річний чоловік Девід Бекхем також приєдналися до неї в місті, щоб підтримати. Разом сім'я відвідала виставку з елементами сенсорного занурення.

Там знаменитості отримали шанс записати свої мрії на паперових листочках, які потім можна було прикріпити до стіни. На своєму листку Гарпер написала: "Хочу створити власний бренд, коли стану старшою".

Вікторія опублікувала відео з донькою в соцмережах і супроводила його підписом: "Йде маминими стопами". Іншою мрією Гарпер було, щоб "усі були щасливі".

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Юзери розкритикували родину

Читачі Daily Mail не стали чекати роз'яснень і різко засудили вибір дівчини, а також її знаменитих батьків.

Жоден із дітей Бекхемів нічого не досяг у житті, і, схоже, Гарпер не стане винятком

Вона не мріє про хорошу освіту або якусь конкретну професію, а хоче одразу стати багатою та знаменитою - це багато про що свідчить

Ще одна дитина зіркових батьків, яка не знає, чим хоче зайнятися в житті

Я звинувачую в усьому Вікторію та Девіда: хоч би скільки вони зображували ідеальну сім'ю, так і не змогли прищепити дітям правильні цінності

Вікторія Бекхем з донькою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Слід зазначити, що Гарпер вже не вперше опиняється під прицілом критики. Нещодавні модні експерименти дівчинки викликають в інтернет-користувачів різноманітні емоції: від здивування через сукню в стилі ночнушки до гніву з приводу провокативного "голого" вбрання.