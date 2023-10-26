13 реальних факторів ризику інсульту: що терміново треба припинити робити

Ризик інсульту підвищується у рази, якщо людина веде неправильний спосіб життя. Також існують фактори, які збільшують розвиток цього захворювання. І вони пов'язані з віком, іншими хворобами та спадковістю.
Які саме фактори збільшують ризик виникнення інсульту та що потрібно припинити робити негайно, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис невролога та психотерапевта Анну Чередниченко в Instagram.
Лікар назвала 13 факторів, які можуть суттєво збільшити ризик виникнення цього захворювання. Деякі з них можливо та необхідно прибрати, а на деякі варто звернути увагу та тримати свій тиск під контролем.
1. Вік. Кожні 10 років після 45 років подвоюється ризик вдвічі.
2. Низька вага при народженні.
3. Спадковість - перенесений інсульт/інфаркт у мами чи батька у віці до 50 років.
4. Відсутність фізичної активності - збільшує ризик на 25-30%.
5. Високий холестерин - загальний холестерин вище 7 ммоль/л.
6. Тиск вище 140/90 мм рт. ст.
7. Ожиріння і розподіл жиру в організмі: індекс маси тіла вище 25 або талія понад 102 см у чоловіків та понад 88 см у жінок.
8. Цукровий діабет підвищує ризик у 4 рази
9. Куріння будь-чого у будь-якій кількості
10. Порушення ритму серця - миготлива аритмія або фібриляція збільшує ризик у 5 раз.
11. Мігрень з аурою.
12. Вживання алкоголю або наркотиків.
13. Порушення дихання під час сну - апное.
Лікар також назвала, від чого потрібно відмовитися вже та негайно, щоб знизити ризик виникнення інсульту.
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