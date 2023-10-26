13 реальних факторів ризику інсульту: що терміново треба припинити робити

Реальні фактори ризику інсульту

Лікар назвала 13 факторів, які можуть суттєво збільшити ризик виникнення цього захворювання. Деякі з них можливо та необхідно прибрати, а на деякі варто звернути увагу та тримати свій тиск під контролем.

1. Вік. Кожні 10 років після 45 років подвоюється ризик вдвічі.

2. Низька вага при народженні.

3. Спадковість - перенесений інсульт/інфаркт у мами чи батька у віці до 50 років.

4. Відсутність фізичної активності - збільшує ризик на 25-30%.

5. Високий холестерин - загальний холестерин вище 7 ммоль/л.

6. Тиск вище 140/90 мм рт. ст.

7. Ожиріння і розподіл жиру в організмі: індекс маси тіла вище 25 або талія понад 102 см у чоловіків та понад 88 см у жінок.

8. Цукровий діабет підвищує ризик у 4 рази

9. Куріння будь-чого у будь-якій кількості

10. Порушення ритму серця - миготлива аритмія або фібриляція збільшує ризик у 5 раз.

11. Мігрень з аурою.

12. Вживання алкоголю або наркотиків.

13. Порушення дихання під час сну - апное.

Що потрібно зробити вже та негайно

Лікар також назвала, від чого потрібно відмовитися вже та негайно, щоб знизити ризик виникнення інсульту.