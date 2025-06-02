13 пухлин і підозра на онкологію. Відома акторка зізналася, що може видалити молочні залози

39-річна акторка Катерина Вишнева розповіла, що перенесла вже три операції, які їй робили в онкоцентрі. Через підозру на рак вона мусить постійно контролювати свій стан та готується до нового хірургічного втручання.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Вишнева сказала в інтерв'ю Аліні Доротюк.
За словами Катерини, першу операцію їй робили ще у 2011 році. Вдруге вона опинилася в онкоцентрі у 2023 році, а потім - у лютому 2024-го. Акторка не стала вдаватися в деталі, але зазначила, що йдеться про мамологію.
Через це вона думає про видалення залоз - мастектомію. Але зараз це неможливо, поки що треба чекати на четверту операцію та спостерігати.
"Я не можу, тому що там ще є ідуть процеси, попереду ще одна операція. І тоді я можу подумати. Коли процес розвитку зупиниться, тоді вже стоїть питання про видалення і встановлення імплантів, тому що це стосується виживання. І не хочеться, як я зараз, кожен місяць моніторить, що там, куди, на скільки міліметрів виросло", - пояснила акторка.
"Якраз чоловік пішов в ЗСУ, в мене знайшли пухлини, вони почали рости і я така: Господи, я, мабуть, коли перероджувалась там така: "Мені, будь ласка, пакет all inclusive". Розлучення було, безробіття було, війна, пандемія, падіння в професії знову злети, будь ласка, що в нас там іще? Атомка і метеорит", - додала вона.
До речі, таку ж операцію з видалення молочних залоз свого часу робила Анджеліна Джолі. Голлівудська акторка пішла на це через високий ризик розвитку онкології. І нині Катерина жартує, що "хоч чимось доторкнеться" до Джолі.
"Але в мене чомусь ця думка, що це не на часі. Бо це коштує грошей, я ці гроші можу задонатити, це цілий РЕБ! Серйозно, це машину можна купити на передову", - поділилася думками Вишнева.
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