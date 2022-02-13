13-е число станет роковым для этих знаков Зодиака: проверьте себя в "тревожном" списке
Гороскоп на февраль 2022 расскажет про знаки Зодиака, для которых особенный день, 13-е число станет роковым. В этот день могут произойти события, которые повлияют на дальнейшую жизнь этих представителей зодиакального круга.
Об этом пишет 1001goroskop.
Телец
13-е февраля будет переполнено недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самого Тельца. В этот день вам не то чтобы захочется сознательно нарушить всевозможные правила, просто вас то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. Будьте готовы к тому, что все ваши планы попросту рухнут.
Дева
В этот день максимально усилится творческий потенциал Девы. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. День также обещает Деве много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.
Скорпион
Вам предоставятся возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим, но ждать ничего не стоит. В остальном же день для вас обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию, она 13 февраля будет необыкновенно острой.
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