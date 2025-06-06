12 українських звичок, які шокують американців

Кожна культура має свої унікальні традиції та повсякденні звички, які для "своїх" є абсолютно природними, а для іноземців можуть здатися дивними, незрозумілими, а то й шокуючими.

Які 12 українських звичок, що можуть викликати справжній культурний шок у гостей зі США, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли мова заходить про Україну, її багатовікова історія та самобутні звичаї сформували низку побутових особливостей, які здивують будь-якого американця. Від манери спілкування до звички накривати столи та використовувати одноразові речі багато разів.

Відсутність "Small Talk"

Для американців "small talk" - це основа будь-якої взаємодії. Невимушені розмови про погоду, дорожній рух чи вихідні - це спосіб "розтопити лід". Навіть якщо вони йдуть до сусіда позичити драбину.

Українці ж часто переходять одразу до суті, що може здатися американцям різкістю або навіть грубістю. Вони звикли до того, що розмова має логічний початок і мету, а не просто "балачки про все".

Застілля і стіл, що тріщить від страв

Якщо американець запросить вас на вечерю, це, швидше за все, буде одна-дві страви та помірні порції.

Українське ж застілля - це справжній бенкет, де стіл буквально ламається від різноманіття страв: салати, м'ясо, риба, закуски, соління, випічка.

Завжди є відчуття, що їжі буде більше, ніж можна з'їсти, і це вважається нормою гостинності.

Бажання усіх нагодувати

Для українця запрошення "поїсти" - це вищий прояв турботи та гостинності. Навіть якщо ви тільки що поїли, вам все одно запропонують ще раз, і відмова може сприйматися як образа.

Американці ж, орієнтовані на індивідуальні потреби та часто дотримуються дієт, можуть бути спантеличені таким наполегливим підходом.

Ніхто не приходить без запрошення

В американській культурі запрошення на візит додому зазвичай вимагає попереднього дзвінка або домовленості.

В Україні ж, особливо в сільській місцевості або серед старшого покоління, несподівані візити родичів чи друзів - це норма. Для американця це може бути порушенням особистого простору.

Міцний алкоголь і тости: культура пиття

Українські застілля часто супроводжуються вживанням міцного алкоголю, переважно горілки, з обов'язковими розлогими тостами.

Тости можуть бути довгими, філософськими, з глибоким змістом. Американці ж звикли до більш помірного споживання алкоголю і коротших, менш офіційних тостів.

Вираження емоцій: відкрито та прямо

Українці, як правило, більш відверті у вираженні емоцій - як позитивних, так і негативних.

Радість, смуток, обурення можуть бути продемонстровані досить відкрито. Американці ж часто прагнуть стримувати емоції на публіці, вважаючи це ознакою вихованості.

Посмішки - дуже рідкісна річ

У США посмішка - форма ввічливості, навіть якщо ви в поганому настрої. Українці ж вважають, що посмішка має бути щирою, а не автоматичною. Для американців це може здатися проявом похмурості або непривітності.

Прямий погляд і зоровий контакт

Українці часто дивляться в очі співрозмовнику прямо і довго, що сприймається як ознака щирості.

Для американців такий інтенсивний зоровий контакт може бути незручним або навіть сприйматися як агресія чи виклик.

Перевзування в гостях у капці

Коли ви приходите в гості до українця, вам майже завжди запропонують змінити взуття на "тапочки". Це правило гігієни та поваги до чистоти в домі. Для американців, особливо тих, хто не звик роззуватися вдома, це може бути несподіваною вимогою.

Бабусі на лавках

Образ бабусь, що сидять на лавках біля під'їздів та обговорюють новини району, є знаковою частиною українського життя.

Вони часто знають все про всіх і не соромляться це обговорювати. Для американців, що цінують приватність, це може бути досить дивним і навіть лякаючим явищем.

Ходити на цвинтар у конкретні дні

Американцям складно зрозуміти традиції українців, які стосуються поминання померлих, відвідин цвинтаря. Наприклад, батьківські суботи. У США культ смерті більш приватний і вони навідують могили рідних тоді, коли відчувають у цьому потребу.

Багаторазові пакети

Довгий час українці масово використовували багаторазові пакети для покупок не стільки з екологічних міркувань, скільки з метою економії та практичності. Але й зараз майже у кожного українця вдома є "пакет з пакетами" і купа одноразової тари.

Ця звичка, що зараз стає глобальним трендом, раніше могла дивувати американців, які звикли до безлічі одноразових пакетів.