12 смачних осінніх напоїв для покращення роботи кишечника

Чай матча

Дієтолог Марі Рагглс розповіла, що один із найкращих способів заповнити мікробіом кишківника - це включати до раціону широкий спектр рослинної їжі та напоїв. Одним із найкращих чаїв для здоров’я кишківника є матча.

Такий напій містить високу концентрацію сильнодіючого поліфенолу під назвою епігалокатехінгалат (EGCG). Серед інших корисних чаїв - чорний.

Сполуки в чаї виявляють пребіотичну активність, взаємодіючи з кишковою мікробіотою для вироблення корисних бактерій. Для більшої користі заварювати напій треба щонайменше 5 хвилин.

Матча (фото: Freepik)

Комбуча

У такому напої величезна кількість біологічно активних речовин. Він багатий антиоксидантами і пребіотиками. Цей напій також може сприяти засвоєнню поживних речовин.

Щоб приготувати напій, потрібно покласти відросток гриба в добре промиту і висушену трилітрову банку. В окремій ємності заваріть міцний чай - 1 літр води на 100 грамів заварки. Покладіть в нього 60 грамів цукру.

Коли заварка охолоне, акуратно перелите її в банку з грибом. Накрийте марлею і зберігайте в теплому темному місці. Напій буде готовий через 8-15 днів.

Комбуча (фото: Freepik)

Кістковий бульйон

Кістковий бульйон допомагає зменшити запалення в кишківнику та зміцнює імунітет. У ньому багато глютаміну, желатину і гліцину, які захищають слизову кишечника. Хороший кістковий бульйон після охолодження повинен стати схожим на желе.

Щоб його приготувати, потрібно покласти кілограм яловичих кісток у каструлю і скропити двома столовими ложками яблучного оцту. Промийте та очистіть моркву, цибулину, стебло селери і покладіть у каструлю, не подрібнюючи.

Залийте 4 літрами води, додайте 2 чайних ложки солі і доведіть до кипіння. Після цього вогонь треба зменшити і варити бульйон 3,5 години.

Буряковий квас

Напій корисно впливає на травлення і його дуже легко приготувати вдома.

Буряк потрібно нарізати невеликими шматочками, скласти в банку і залити водою. Накрийте марлею і залишить ємність в прохолодному місці.

Коли з дна банки вгору почнуть підніматися бульбашки, то це означає, що квас можна пити.

Буряковий квас (фото: Freepik)

Кефір

Кефір широко відомий своїми корисними властивостями не тільки для травлення. Він також зміцнює імунітет, покращує здоров'я кісток, а також добре впливає на нервову систему.

Важливо знати, що кефір - це натуральне джерело пробіотиків, які допомагають при порушеннях роботи кишечника.

Сік чорносливу

Чорнослив - це багатий на клітковину продукт, який допомагає кишківнику правильно працювати.

Це чудове джерело

етельно промийте під холодною водою, щоб видалити будь-який бруд або сміття.