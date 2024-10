12 смачних осінніх напоїв для покращення роботи кишечника

Раніше ми повідомляли, які напої допоможуть швидше заснути ввечері.

Також читайте про 7 дивовижних переваг відмови від вина.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not Taht!, National Library of Medicine, Silky mahajan, Hollandand barrett та Eating well.