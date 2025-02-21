12 порад для сну, після яких ви заснете як немовля

Здоровий сон - запорука гарного самопочуття та продуктивності протягом дня. Від нього залежить настрій, психологічний стан і навіть апетит.
12 порад для налагодження сну дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Юрія Попка у Facebook.
Режим – понад усе!
Лягайте спати та прокидайтеся щодня в один і той самий час, навіть у вихідні. Це допоможе вашому організму налаштуватися на чіткий ритм та забезпечить легке засинання та пробудження.
Фізична активність – запорука здорового сну
Регулярно займайтеся спортом, але уникайте фізичних навантажень безпосередньо перед сном. Оптимальний час для тренувань – за 2-3 години до сну.
Відмовтеся від стимуляторів
Кава, чай, шоколад та інші кофеїновмісні продукти можуть негативно вплинути на ваш сон. Уникайте їх вживання за кілька годин до сну.
Алкоголь – ворог здорового сну
Хоча невелика кількість алкоголю може здатися, що допомагає розслабитися, насправді він порушує структуру сну та може призвести до пробуджень посеред ночі.
Легкість у шлунку – запорука спокійного сну
Уникайте важкої їжі та надмірного пиття перед сном. Легкий перекус за кілька годин до сну не зашкодить, але важка вечеря може спричинити проблеми з травленням та порушити ваш сон.
Ліки та сон – будьте уважні
Деякі ліки можуть впливати на ваш сон. Якщо у вас є проблеми зі сном, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, щоб дізнатися, чи ваші ліки не можуть бути причиною безсоння.
Денний сон – дозовано
Короткий денний сон може бути корисним, але уникайте тривалого сну в другій половині дня, щоб не порушити нічний сон.
Релаксація – ключ до засинання
Знайдіть час для відпочинку та розслаблення перед сном. Читання книги, прослуховування музики або інші спокійні заняття допоможуть вам налаштуватися на сон.
Тепла ванна – шлях до сну
Тепла ванна перед сном допоможе вам розслабитися та знизити температуру тіла, що сприяє засинанню.
Комфорт у спальні – запорука міцного сну
Ваша спальня повинна бути темною, прохолодною та тихою. Зручний матрац та подушка також відіграють важливу роль у якості вашого сну.
Сонячне світло – регулятор сну
Проводьте достатньо часу на сонячному світлі протягом дня, особливо вранці. Це допоможе вашому організму налаштуватися на правильний ритм сну та пробудження.
Не боріться з безсонням
Якщо ви не можете заснути протягом 20 хвилин, встаньте з ліжка та займіться чимось спокійним, поки не відчуєте сонливість.
До речі, експерти назвали дві найкращі пози для гарного сну.
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