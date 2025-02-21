12 порад для сну, після яких ви заснете як немовля

Здоровий сон - запорука гарного самопочуття та продуктивності протягом дня. Від нього залежить настрій, психологічний стан і навіть апетит.

12 порад для налагодження сну дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Юрія Попка у Facebook.

Режим – понад усе!

Лягайте спати та прокидайтеся щодня в один і той самий час, навіть у вихідні. Це допоможе вашому організму налаштуватися на чіткий ритм та забезпечить легке засинання та пробудження.

Фізична активність – запорука здорового сну

Регулярно займайтеся спортом, але уникайте фізичних навантажень безпосередньо перед сном. Оптимальний час для тренувань – за 2-3 години до сну.

Відмовтеся від стимуляторів

Кава, чай, шоколад та інші кофеїновмісні продукти можуть негативно вплинути на ваш сон. Уникайте їх вживання за кілька годин до сну.

Алкоголь – ворог здорового сну

Хоча невелика кількість алкоголю може здатися, що допомагає розслабитися, насправді він порушує структуру сну та може призвести до пробуджень посеред ночі.

Легкість у шлунку – запорука спокійного сну

Уникайте важкої їжі та надмірного пиття перед сном. Легкий перекус за кілька годин до сну не зашкодить, але важка вечеря може спричинити проблеми з травленням та порушити ваш сон.

Ліки та сон – будьте уважні

Деякі ліки можуть впливати на ваш сон. Якщо у вас є проблеми зі сном, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, щоб дізнатися, чи ваші ліки не можуть бути причиною безсоння.

Денний сон – дозовано

Короткий денний сон може бути корисним, але уникайте тривалого сну в другій половині дня, щоб не порушити нічний сон.

Релаксація – ключ до засинання

Знайдіть час для відпочинку та розслаблення перед сном. Читання книги, прослуховування музики або інші спокійні заняття допоможуть вам налаштуватися на сон.

Тепла ванна – шлях до сну

Тепла ванна перед сном допоможе вам розслабитися та знизити температуру тіла, що сприяє засинанню.

Комфорт у спальні – запорука міцного сну

Ваша спальня повинна бути темною, прохолодною та тихою. Зручний матрац та подушка також відіграють важливу роль у якості вашого сну.

Сонячне світло – регулятор сну

Проводьте достатньо часу на сонячному світлі протягом дня, особливо вранці. Це допоможе вашому організму налаштуватися на правильний ритм сну та пробудження.

Не боріться з безсонням

Якщо ви не можете заснути протягом 20 хвилин, встаньте з ліжка та займіться чимось спокійним, поки не відчуєте сонливість.