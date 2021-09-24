12-летний поджигатель церкви соврал "копам": всплыли новые детали ЧП под Одессой

Под присмотром бабушки Виталик показал, как пробрался тогда в недостроенную церковь (УПЦ МП), хотя двери были закрыты на замок.

Дело в том, что недавно после подтопления в селе парафия установила на боковых входах в храм решетки, чтобы был сквозняк и уходила сырость. Одну из решеток мальчик просто приподнял.

"Пошел посмотреть - есть ли деньги, там не было ничего. И как зажег - не помню, не знаю... Подпалил и ушел быстро", - рассказывает Виталик.

12-летний мальчик сознался в поджоге церкви (фото: скриншот)

Оказывается, мальчик и прежде воровал телефоны, еду и деньги из церкви, а деньги тратил на покупку всяких вкусностей, чипсов и сухариков.

По словам бабушки юного злоумышленника, сын священника его вообще не обижал, и к чему внук приплел одноклассника - не понимает.

"Они говорили, если я ничего не скажу, придут другие и будут бить", - рассказывает теперь Виталик.

Недостроенная церковь в селе Иванчанка, в которой 12-летний мальчик устроил пожар (фото: скриншот)

Пожар, который устроил мальчик, жители села потушили самостоятельно за полчаса. Использовали воду, которую носили ведрами, и песок, купленный для строительных работ в этом храме. Однако к тому времени огонь уже уничтожил иконы, окна, ящик для пожертвований, некоторая мебель и столы.

Под Одессой 12-летний мальчик поджег храм (фото: od.npu.gov.ua)

Как рассказывают местные подростки, Виталик и сын священника не враждовали и никто над ним не издевался, ребята вместе играли: "Он хороший мальчик, мы дружим, играем".

Бабушка вместе со своим внуком стала на колени перед односельчанами возле церкви, чтобы просить о прощении, и люди вокруг не могли сдержать слез.

Бабушка юного поджигателя вместе с ним на коленях просила людей о прощении (фото: скриншот)

По факту происшествия полицейские начали уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества поджогом. Санкции предусматривают от 3 до 10 лет тюрьмы. Но так как виновник - несовершеннолетний, на родителей составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Их могут оштрафовать на 10 тысяч гривен.

В семье трое детей - кроме Виталика есть две дочери (младшей всего 8 месяцев, и у нее порок сердца).