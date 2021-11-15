11-летняя беременная из Закарпатья шокировала правдой об отце своего ребенка: ему 46 лет

Выяснилось, что родители специально придумали ложь об 14-летнем подростке, с которым у Бианы были отношения. Они боялись расправы. Настоящий отец – 46-летний сожитель матери девочки, который родом их Херсонской области.

Как объяснила сама Биана, она не хотела, чтобы 46-летнего Александра посадили из-за нее в тюрьму. Мужчина якобы сейчас помогает семье и даже прислал девочке телефон.

"Я ему говорила, что мама ничего не будет знать. Я же не думала, что забеременею", - призналась Биана.

А вот мама 11-летней беременной была в курсе, от кого забеременела ее дочь. Она не стала сообщать об этом полиции, так как Александр начал ей угрожать.

"Он угрожал мне, что, если я что-нибудь расскажу полиции, он вместе со своими братьями приедет и зарежет меня и мою семью. Если мои односельчане или родственники будут выступать против него - он тоже их зарежет. Также говорил, если выйдет из тюрьмы и Биана будет замужем, так он и ее убьет. Я сейчас чувствую себя в безопасности, поэтому и решилась обо всем рассказать", - рассказала женщина.

Беременную Биану могут забрать из семьи

Начальник службы по делам детей Александрия Сандвари сообщила, что новая информаця является поводом для того, чтобы изъять Биану из семьи. По ее словам, мать девочки больше заботит судьба ее сожителей, а не дочери.

А вот 46-летний Александр свою вину не признает и говорит, что ничего не знает ни о беременности, ни о всей ситуации в целом. Хотя соседи Александра подтверждают, что Биана вместе с мамой прожили почти три года в Херсонской области.

Полиция проводит расследование

В Закарпатской области сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту изнасилования 11-летней девочки и пытаются установить, кто же на самом деле является отцом будущего ребенка.

11-летняя беременная из Закарпатья шокировала правдой об отце ребенка