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11-летний мальчик, переживший изнасилование оккупантов, нарисовал первую картинку

Мальчик, которого изнасиловали оккупанты, начинает восстанавливаться (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области российские оккупанты творили зверства - они убивали, насиловали, мародерили. Очень часто жертвами становились дети. Так, от жестокости российских солдат пострадал 11-летний мальчик. Его изнасиловали на глазах у матери.

Сейчас он проходит реабилитацию, с ним работает психолог.

Об этом специалист Александра Квитко (с позволения матери ребенка) рассказала на странице в Facebook.

Психолог рассказала, что ребенок нарисовал два рисунка, один сразу после ужасных событий, другой - сейчас.

"С мальчиком, которому 11 лет, и о зверствах, которые с ним совершили, пожалуй, вы уже читали, мы общаемся рисунками. Вы видите его первый рисунок, который он прислал мне. И тот, который он прислал мне сегодня (єто не его имя, не волнуйтесь", - написала Александра.

Рисунок, который нарисовал ребенок, сразу после зверств (фото: facebook.com/aleksandra.kvitko)

Рисунок, который нарисовал ребенок, после реабилитации (фото: facebook.com/aleksandra.kvitko)

Мама ребенка сообщила, что сейчас ее сын уже может говорить отдельные слова. Стоит ли напоминать, какую травму пережил бедный мальчик.

Напомним, что по состоянию на 25 апреля на горячую линию омбудсменки Людмилы Денисовой поступило обращение о 101 случае сексуальных преступлений на недавно освобожденных от российских захватчиков территориях Украины.

Как мы ранее писали, оккупанты впятером изнасиловали 14-летнюю девочку, она беременна и намерена рожать.

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изнасилование