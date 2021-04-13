UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

100-летний украинец выздоровел от коронавируса: поблагодарил врачей и пошел домой

Автор: Светлана Мащенко

В Черниговской области от коронавируса выздоровел 100-летний мужчина Иван Давиденко. В феврале он отпраздновал юбилей, а 1 апреля попал в больницу с диагнозом COVID-19.

Об этом пишет "Суспільне".

Сообщается, что жителя Великого Устья 12 апреля выписали из Менской районной больницы.

"Выписан с отрицательным ПЦР. В 16:00 пришел отрицательный ПЦР, в 16:20 мужчина ушел домой. Это просто так нужно любить жизнь. Умный человек, оптимист, понимал свое состояние, выполнял все распоряжения, без фокусов. Поблагодарил за то, что мы ему помогли и пошел домой", - говорит Владимир Салий, Медицинский директор по лечебной работе

Иван Давиденко - единственный столетний мужчина в Сосницкой ОТГ. Интересно, что на свой возраст он выглядит необычно бодрым, много говорит, вспоминает о тяжелом детстве, пережитых голодоморах 1933-го и 1947-го, Вторую мировую войну. Успел дважды жениться, вырастить четверых детей.

Мужчина говорит, что курить пробовал всего раз в жизни, диет особых не придерживается, внимательно следит за политическими новостями и читает прессу.

Он мечтает побить рекорд своего деда-долгожителя, который прожил 103 года.

Видео: Иван Давиденко отпраздновал свой 100-й юбилей

Ранее мы писали, что в Черновцах от коронавируса вылечилась 100-летняя жительница. У женщины были сопутствующие заболевания по возрасту, но даже это не помешало ее организму справиться с опасной болезнью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
В Полтавскую область привезли вакцину CoronaVac: кому сделают прививку в первую очередь
В Украине сокращается уровень COVID-госпитализаций: соответствуют норме уже 5 регионов
Прогноз погоды