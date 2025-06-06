10 звичок, які руйнують ваш кишківник: припиніть їх робити вже зараз

Кишківник - це не просто частина травної системи, а справжній центр здоров’я, імунітету та самопочуття. Та багато звичних речей, які ми робимо щодня, можуть непомітно, але серйозно шкодити його роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Їсти одне й те саме весь час

Різноманітний мікробіом, тобто різноманітні корисні мікроорганізми кишечника, є важливим. І один із найкращих способів досягти цього - вживати різноманітну їжу, що містить мінімально оброблені цільні продукти, особливо рослинного походження.

Дослідження показують, що включення п’яти різних порцій рослин на тарілку щодня може покращити здоров’я в довгостроковій перспективі.

Неконтрольоване запалення може "постарити" ваш кишечник і збільшити ризик хронічних захворювань.

Часті перекуси

Ці часті перекуси і навіть пізнє нічне харчування можуть старіти кишечник. Йому потрібні періоди відпочинку для очищення та відновлення.

Тому часте споживання їжі або навіть підсолоджених напоїв протягом дня не дає можливості ефективно очистити кишечник. З часом це створює проблеми, оскільки може збільшити ризик розвитку надмірного росту бактерій тонкого кишечника, здуття живота.

Хронічний стрес

Дієтолог Джулі Бальсамо розповіла, що с трес може впливати на моторику кишечника та гіперчутливість (через вісь мозок-кишечник). Він також може порушити функцію кишкового епітеліального бар'єра та спровокувати імунні реакції кишечника.

Зрештою, він може змінити кишковий мікробіом і спричинити дисбактеріоз. Усі ці зміни можуть збільшити ризик і тяжкість як функціональних, так і запальних розладів шлунково-кишкового тракту.

Недостатнє споживання клітковини

Вживання більшої кількості клітковини - це найпростіше, що ми можемо зробити для кишечника.

Без достатньої кількості клітковини корисні кишкові бактерії не мають "палива", тому захисна слизова оболонка кишечника може почати руйнуватися. Це робить вашу травну систему більш вразливою до запалення та подразнення.

Ігнорування проблем з кишечником

Проблеми з животом трапляються, але якщо вони постійні, то варто звернутися до лікаря. Гази, здуття живота, рефлюкс, діарея та закреп - це не норма. Якщо ці симптоми не лікувати, вони можуть сигналізувати про глибші проблеми, такі як дисбактеріоз, синдром підвищеної кишкової проникності або навіть дефіцит ферментів.

Не їсти ферментовані продукти

Одна з унікальних переваг ферментованих продуктів полягає в тому, що вони можуть мати підвищену засвоюваність і біодоступність поживних речовин.

Ферментовані продукти, такі як йогурт, комбуча та кімчі, також є джерелом пробіотиків. Вважається, що бактерії, що містяться у ферментованих продуктах, можуть допомогти підтримувати кишковий бар’єр і боротися із запаленням

Візьміть за звичку регулярно наповнювати холодильник ферментованими продуктами та додавати їх до своїх страв.

Надмірне вживання ліків

Антибіотики можуть рятувати життя, але їх надмірне вживання, може завдати реальної шкоди кишечнику. Вони не лише вбивають шкідливі бактерії, а й також знищують корисні, виснажуючи мікробіом і роблячи його більш схильним до запалення та дисбалансу.

Окрім антибіотиків, деякі безрецептурні препарати також можуть шкодити кишківнику. Такі ліки, як ібупрофен або блокатори кислотності, можуть запропонувати короткочасне полегшення. Однак тривале застосування може погіршити травлення, подразнюючи слизову оболонку.

Не надавати пріоритету фізичній активності

Фізичні вправи зміцнюють не лише м’язи преса, рук і ніг, але й кишечника. Сильніші м’язи кишечника означають, що він може швидше та ефективніше виводити кал.

Дослідження показують, що люди, які регулярно займаються фізичними вправами, як правило, мають кращий баланс корисних мікробів.

Вживання великої кількості алкоголю

Надмірне вживання алкоголю може мати серйозні наслідки, призводячи до швидшого старіння кишечника. Це пояснюється тим, що алкоголь посилює хронічне запалення.

Коли алкоголь розщеплюється, він вивільняє токсини, які можуть пошкодити слизову оболонку.

Недостатній сон

Під час сну організм підтримує баланс мікрофлори - сукупності бактерій, які живуть у кишківнику.