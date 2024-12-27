10 видів ліків, які в жодному разі не можна приймати з кавою

Ліки для щитоподібної залози

Гіпотиреоз вказує на те, що щитовидна залоза (у формі метелика на передній частині шиї) не виробляє достатньо гормону. Це може спричинити збільшення ваги, суху шкіру, біль у суглобах та випадання волосся.

Багатьом пацієнтам у таких випадках призначають тироксин або інші ліки, щоб допомогти збалансувати гормони. Однак, вживання кави

Ліки від хвороби Альцгеймера

Це може викликати такі симптоми, як безсоння та прискорене серцебиття. Найкраще прийняти ліки і на деякий час утриматися від кави.

Антипсихотична медицина

Антипсихотичні ліки корисні людям із шизофренією, великим депресивним розладом та іншими проблемами психічного здоров’я. Ліки, які лікують психоз, включають фенотіазин, клозапін, галоперидол і оланзапін.

Кава може змусити тіло засвоювати менше цих ліків. Дослідження показують, що багато з цих ліків метаболізуються або розщеплюються організмом по-різному після вживання кави.

Багато людей приймають ліки від підвищеного артеріального тиску. Це означає, що серцю не потрібно працювати так важко, щоб перекачувати кров.

Однак вживання кави одночасно з прийомом ліків від артеріального тиску може призвести до того, що організм засвоє менше ліків, тому ви можете не отримати повної користі від ліків.