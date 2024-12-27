10 видів ліків, які в жодному разі не можна приймати з кавою

Більшість людей починають свій день з чашки кави та потім вживають ліки. Однак кофеїн може впливати на поглинання багатьох препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Ліки для щитоподібної залози

Гіпотиреоз вказує на те, що щитовидна залоза (у формі метелика на передній частині шиї) не виробляє достатньо гормону. Це може спричинити збільшення ваги, суху шкіру, біль у суглобах та випадання волосся.

Багатьом пацієнтам у таких випадках призначають тироксин або інші ліки, щоб допомогти збалансувати гормони. Однак, вживання кави може навіть зменшити всмоктування ліків для щитовидної залози більш ніж наполовину.

Ліки від застуди або алергії

Ліки від застуди чи алергії використовують мільйони людей, і вони часто містять стимулятори центральної нервової системи, такі як псевдоефедрин.

Кава також є стимулятором, тому запиваючи ліки від алергії кавою, ви можете посилити такі симптоми, як тривожність і нездатність заснути.

Деякі ліки від алергії, такі як фексофенадин, не слід приймати з кавою, оскільки це може надмірно стимулювати вашу центральну нервову систему, посилюючи симптоми тривоги.

Ліки від діабету

Якщо ви змішуєте каву з цукром або молоком, це може призвести до стрибка рівня цукру в крові та вплинути на ефективність дії ліків від діабету. Крім того, дослідження показують, що кофеїн може погіршити симптоми у людей з діабетом.

Вживання будь-яких продуктів, що містять кофеїн, може підвищити рівень інсуліну та цукру в крові.

Ліки від хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера здебільшого вражає людей віком понад 65 років. Це розлад мозку, який призводить до втрати когнітивних функцій, що ускладнює мислення, запам’ятовування або виконання щоденних завдань.

Кофеїн впливає на ліки від Альцгеймера, такі як донепезил, ривастигмін і галантамін. Кофеїн у каві зміцнює гематоенцефалічний бар’єр і може зменшити кількість препарату, що потрапляє у мозок.

Ліки від хвороби Альцгеймера діють, захищаючи нейромедіатор ацетилхолін, і було показано, що вживання великої кількості кави погіршує цей захисний ефект.

Ліки від астми

Астма - це хронічне захворювання, яке вражає легені, викликаючи запалення та подразнення дихальних шляхів. Це призводить до утрудненого дихання, кашлю та хрипів, а також відчуття стиснення в грудях.

Багато людей з астмою приймають бронхолітики під час загострення, які розслабляють дихальні шляхи, полегшуючи дихання. Але вони мають побічні ефекти, такі як головний біль, неспокій, біль у животі та дратівливість .

Вживання кави або інших напоїв з високим вмістом кофеїну може збільшити ризик цих побічних ефектів. К ава також може зменшити кількість ліків, які засвоюються.

Ліки від остеопорозу

Остеопороз робить кістки тонкими та крихкими, що підвищує ризик переломів кісток. Мільйони людей хворіють на остеопороз, і він найчастіше зустрічається у жінок, які вже пережили менопаузу.

Препарати, які лікують остеопороз, не слід приймати одночасно з кавою, оскільки це знижує ефективність препарату. Рекомендується приймати ці ліки перед тим, як щось їсти або пити, і запивати таблетки тільки звичайною водою.

Антидепресанти

Це ліки, які найчастіше призначають дорослим у віці 20-30 років і їх використання різко зросло за останні кілька десятиліть. Вони можуть допомогти впоратися з депресією, яка впливає на самопочуття та функціонування.

Кава може вплинути на те, як тіло використовує антидепресанти. Деякі препарати можуть метаболізуватися по-різному, якщо ви п’єте каву одночасно, особливо велику кількість.

Це може викликати такі симптоми, як безсоння та прискорене серцебиття. Найкраще прийняти ліки і на деякий час утриматися від кави.

Антипсихотична медицина

Антипсихотичні ліки корисні людям із шизофренією, великим депресивним розладом та іншими проблемами психічного здоров’я. Ліки, які лікують психоз, включають фенотіазин, клозапін, галоперидол і оланзапін.

Кава може змусити тіло засвоювати менше цих ліків. Дослідження показують, що багато з цих ліків метаболізуються або розщеплюються організмом по-різному після вживання кави.

Стабілізація артеріального тиску

Багато людей приймають ліки від підвищеного артеріального тиску. Це означає, що серцю не потрібно працювати так важко, щоб перекачувати кров.

Однак вживання кави одночасно з прийомом ліків від артеріального тиску може призвести до того, що організм засвоє менше ліків, тому ви можете не отримати повної користі від ліків.

Мелатонін

Мелатонін - це природний гормон, який виробляє тіло і допомагає відчувати сонливість вночі. Гормон запускається під час заходу сонця, сигналізуючи мозку, що час відпочити.

Тоді кава діє як стимулятор, змушуючи відчувати себе легше. Кофеїн у каві виконує прямо протилежну роботу мелатоніну. Це може зробити вас більш пильними та ускладнити заснути.